Oroscopo Branko domani 22 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Aspettavi già con ansia questo giorno perché anche se non lo dimostri, però, hai un gran bisogno di poterti riposare o almeno di rilassarti e dimenticare i tuoi problemi. Anche se devo avvertirti che questo è esattamente l’opposto di ciò che sta per accadere, perché ti aspetta una giornata piena di imprevisti.

Vergine

Da un lato, oggi avrai una giornata di isolamento e introversione, sia che tu sia un casalingo o che tu voglia semplicemente stare da solo per rilassare un po’ i tuoi nervi. È un giorno eccellente per qualsiasi attività intellettuale, studiare, scrivere, indagare o semplicemente leggere. In ogni caso, troverai molte sorprese.

Bilancia

Rischio di delusione in amore o in amicizia, o almeno potresti avere esperienze o eventi molto lontani da ciò che ti aspettavi o avresti voluto. Non sarà una brutta giornata, anche se forse qualcosa di triste perché ti renderai conto che una delle persone che ami di più non è come la immaginavi ma molto diversa.

Scorpione

Le stelle sono con te, anche se a volte non sempre la vedi così. Oggi dovrai vivere una giornata molto emozionante e positiva nella tua vita intima, uno di quei giorni in cui sembra che un sogno si avveri. Ideale per prendere ogni tipo di iniziativa in relazione all’amore o negli affari familiari e domestici.