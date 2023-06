Oroscopo Branko domani 24 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Fate shopping e, senza spendere più di quanto dettato dal buon senso, riuscirete a sentirvi un po’ meglio. Tuttavia, resta da risolvere qualche serio problema. Devi mettere a tua disposizione i mezzi per ampliare le tue conoscenze. Troverai campi sconosciuti e molto interessanti che possono facilmente agganciarti. Se fai progressi nei compiti che hai in sospeso a partire dalla mattina, affronterai la giornata con più entusiasmo e con uno spirito più positivo. Buone notizie.

Toro

Questo non è il momento migliore per intraprendere avventure in cui metti in gioco le cose che hai già raggiunto. Non scommettere nemmeno sull’assicurazione. Se hai una questione amministrativa in sospeso, questo è il momento di recuperare il ritardo, di prendere le misure necessarie per risolvere i tuoi problemi. Fai molta attenzione a quello che dici, potresti insinuare cose che non pensi. Le incomprensioni possono essere fonte di una discussione piuttosto spiacevole.

Gemelli

I cambiamenti in arrivo non ti gioveranno molto all’inizio, ma apriranno le porte a nuove possibilità. Dovrai lavorare sodo per uscirne. Nella tua vita sorgono trasformazioni importanti che influiscono sui tuoi rapporti sentimentali, non necessariamente in modo negativo. Se ti adatti, tutto andrà meglio. Le persone intorno a te al lavoro iniziano a vederti come qualcuno di cui ci si può fidare. Questo ti darà una spinta, ma anche più mal di testa.

Cancro

Nell’area lavorativa avrai molte possibilità di realizzare cose che fino ad ora ti sono state negate. Sei in un momento di fortuna molto favorevole per i tuoi interessi. Devi ridurre al massimo le spese superflue. Ciò ti fornirà un’economia forte che sarà una buona base per gli investimenti che arriveranno nel tempo. Fai una scommessa decisa sul tuo partner, nonostante recentemente non sia stato all’altezza delle aspettative che avevi riposto su di lui. Cambierà atteggiamento.