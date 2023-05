Oroscopo Branko domani 24 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Per decidere su una questione economica bisogna tenere conto di tutte le circostanze, nel loro insieme, perché se le si isola non si ha una visione globale. Troverai solo con l’aiuto della solitudine le risposte alle domande che ti preoccupano di più. La compagnia dei tuoi amici allevia i tuoi dolori, ma solo tu puoi risolvere i tuoi problemi. Il tuo rifiuto di adattarti a una nuova situazione, nonostante non sia favorevole ai tuoi interessi, non ti porterà da nessuna parte. Dovresti provare a cambiare le cose senza drammi.

Anche se ti sembra che il tuo partner si comporti come al solito, è probabile che il corteo entri. Cerca di prestargli più attenzione del solito e cerca di aprirti la sua anima. Hai bisogno di un sostegno finanziario per superare la delicata situazione che stai attraversando. Il debito sembra inevitabile, fallo con molta attenzione e cerca di imparare per la prossima volta. Stai molto attento sulla strada, non fidarti di te stesso solo perché sei particolarmente abile nella guida. I problemi possono venire da te senza cercarli.

Acquario

Anche se non ti piace molto, dovrai alzare la voce in una discussione in cui una persona intende agire direttamente contro i tuoi interessi. Ora che ti stai godendo un po’ di stabilità e tranquillità, devi ricordare quanto ti è costato arrivare dove sei per non rischiare di perdere tutto. Sei immune alla frustrazione, non ci sono battute d’arresto che ti fermano e vai avanti nonostante i colpi che la vita porta. La tua forza viene dall’imparare dalle delusioni del passato.

Pesci

Non ti mancano l’illusione e la voglia di farcela, e la fortuna che fino ad ora non ti è stata in faccia cambierà. Non disperare e affronta questi momenti con ottimismo. Imparare dagli errori è particolarmente difficile nelle questioni di cuore, perché il cuore ha una memoria molto corta. Ma nel tuo caso le cose iniziano a essere più che preoccupanti. Sei maturato molto in campo professionale e questo rende il tuo lavoro molto più facile. Si corre un solo rischio: ristagnare se ci si ambienta e non si cercano nuovi traguardi per l’immediato futuro.