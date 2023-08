Oroscopo Branko domani 25 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

I rapporti di lavoro saranno oggi fonte di sorprese. Una persona su cui non contavi ti darà tutto il suo sostegno e ti aiuterà. I tuoi occhi si aprono a realtà nuove e più arricchenti. Incontrerai persone molto diverse da te, ma che nel profondo hanno preoccupazioni molto simili alle tue. Stai attraversando una fase ideale per concretizzare progetti creativi, soprattutto quelli legati all’ambito artistico. Le persone che ami ti sosterranno.

Toro

La gelosia rende l’atmosfera un po’ più rara, ma se mantieni il tuo ruolo oggi riuscirai a superare gli ostacoli. I reni possono darti un po’ di dolore. Controlla il tuo temperamento, questo ti darà un vantaggio nelle discussioni. Chiudersi in una fascia anche quando sei consapevole di non avere ragione ferisce molto la tua immagine. Oggi ti ritroverai molto sensibile e tendi a prendere le cose troppo sul serio. È possibile che qualcuno metta in dubbio i tuoi valori, non prestare attenzione.

Gemelli

Evitate di mostrare un atteggiamento di superiorità verso i vostri colleghi, la complicità è molto più interessante perché favorisce un clima di buona collaborazione. La modestia sarà lo strumento migliore nel rapporto con le persone che ti circondano. Ti sentirai più a tuo agio e gli altri vedranno in te qualcuno di cui possono fidarsi. Non è il momento migliore per fare shopping, cerca di lasciarlo per quando sarai un po’ più animato. Di notte ti sarà difficile addormentarti.

Cancro

L’ottimismo non è il tuo miglior alleato in questo momento, devi mettere i piedi per terra e vedere le cose come sono. Ti aspettano momenti difficili, preparati ad affrontarli. Non perdere il contatto con le persone che ti hanno sempre aiutato, anche se ora il tuo mondo si è aperto ad altri ambienti. La combinazione è la chiave. Devi avere una conversazione con una persona che pesa molto sul tuo equilibrio emotivo. Ci sono alcune cose importanti che dovresti chiarire il prima possibile.