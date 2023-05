Oroscopo Branko domani 25 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Grande importanza dell’amicizia, un sentimento di grande importanza per te e che oggi si rafforzerà perché riceverai un grande aiuto, o una grande gioia, da una delle persone per te più importanti, un’ottima sorpresa che influenzerà sia il tuo lavoro che terreno personale. Hai fatto lo stesso molte volte per gli altri.

Capricorno

Oggi devi muoverti con grande prudenza nel lavoro, negli affari o nella vita sociale. Devi meditare molto sulle cose prima di decidere su una strada o sull’altra perché alcuni pianeti sono in dissonanza e quello che altre volte ti è andato bene potrebbe non darti lo stesso risultato ora. Non correre rischi inutili.

Acquario

Sii prudente e premuroso con i soldi, oggi non è un buon momento per prendere decisioni importanti, tanto meno per correre rischi inutili ed eccessivi. Inoltre, se dovessi scegliere tra più strade da seguire, avrai un grosso rischio di sbagliare. Se puoi, rimanda la decisione di qualche giorno e prenditi del tempo per pensare.

Pesci

Sei più impulsivo o aggressivo del solito, anche se non è sempre quello che vuoi. Sei anche preoccupato, più di altre volte, di seguire il percorso che desideri veramente o di lottare per realizzare i tuoi sogni. Desideri più che mai fare ciò che senti, ma è sempre più difficile per te fare ciò che dovresti. Nonostante tutto, la giornata andrà abbastanza bene.