Oroscopo Branko domani 26 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Stai affrontando una giornata fortunata, in cui percepirai chiaramente come il destino si volgerà a tuo favore e rimuoverà le difficoltà dal tuo cammino. Ma allo stesso tempo, come sta accadendo in questi giorni, pieni di tensioni e lotte. Trionfa sui tuoi nemici o impedirai loro di farti del male.

Toro

Cerca di non lasciarti dominare dagli impulsi e dalle emozioni, anche se ti sarà molto difficile evitarlo. Ora devi agire con freddezza o lasciare che la ragione diriga le tue azioni. In realtà, non è che dovresti temere l’attacco dei nemici, ma piuttosto che in questo momento il tuo peggior nemico potresti essere te stesso. Dovresti rilassarti.

Gemelli

Prestare particolare attenzione in caso di incidenti, lesioni o traumi. I nervi tendono a dominarti e anche i rischi fisici ti attireranno più che mai. Tienilo a mente se pratichi sport o svolgi lavori particolarmente pericolosi, e anche se ti piace impazzire per strada. Oggi non ti va bene.

Cancro

Il destino sta intervenendo a poco a poco, e sempre di più, per renderti giustizia e per fortuna tornare alla tua vita dopo un lungo periodo di prove e difficoltà. In questi momenti, molti conflitti del passato tendono a risolversi, e anche molti blocchi cominciano a sbloccarsi. Devi riconquistare la fiducia.