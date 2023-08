Oroscopo Branko domani 27 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La tua capacità di avere una manica ampia al momento giusto è bassa. Non ne spendi nemmeno uno e non è male in una stagione, ti farai rispettare. Inizi a raccogliere i frutti di ciò che hai seminato, alcuni dei quali migliori di quanto ti aspettavi. Lo svantaggio è che potresti non essere in grado di coprire tutto. Nonostante l’energia che sprechi, va abbinata alle giuste dosi di pazienza. Premi l’acceleratore solo nei rettilinei, rallenta in curva.

Capricorno

Un cambiamento nelle relazioni di potere che ti circondano non ti porterà alcun beneficio. Cerca di adattarti rapidamente alla nuova situazione senza creare crisi che ti danneggino. La sensazione di impotenza di fronte ai problemi può farti cadere nell’apatia e non preoccuparti di tutto. Ribellati a quella sensazione e cerca di migliorare ogni giorno. Pensare che le cose andranno male non aiuta a farle andare bene. Una cosa è essere realisti, un’altra è vedere problemi dove non ce ne sono e finire per crearli involontariamente.

Acquario

La tua salute va bene, anche se non ti farebbe male se ti prendessi cura di quei dolori alla schiena che non ti lasciano più. Prova un massaggio da un professionista. Sapere come interrompere in tempo le discussioni ti impedirà di dire cose di cui potresti pentirti. Si presenterà l’opportunità di acquistare qualcosa che stavi cercando da molto tempo. Quasi ogni giorno hai la sensazione che, nonostante la disciplina e la forza di volontà, i chili di troppo non ti abbandonano mai. Non rinunciare allo sforzo.

Pesci

La vostra situazione economica, anche se non peggiora, vi porrà di fronte a decisioni complicate. Prenditi il ​​tuo tempo e non fidarti di chi ti propone occasioni incredibili. Oggi la serata ti offrirà l’opportunità di contattare persone che saranno molto interessanti per il tuo futuro professionale. Se qualcuno del tuo lavoro ti invita, accettalo. È possibile che i tuoi nervi ti manchino in una situazione complicata che si presenterà dopo aver mangiato. Cerca di mangiare un pasto leggero, perché questo ti manterrà più attento.