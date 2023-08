Oroscopo Branko domani 27 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Una crisi nel tuo sistema di valori sta arrivando, se non è già arrivata. Non scappare da questo processo, ma non lasciarti nemmeno facilmente influenzare da persone con cattive intenzioni. Avrai voglia di intrattenerti con cose non legate al tuo lavoro, ti confonderai troppo e alla fine riceverai un meritato rimprovero per non aver finito in tempo. Se ti senti confuso in una questione economica, non esitare a metterti nelle mani di professionisti. Se insisti a risolvere il problema da solo, puoi causare seri danni.

Hai rimandato per troppo tempo la conclusione di un lavoro importante. Mettiti al lavoro oggi e pensa al sollievo che proverai quando finirai ciò che hai in sospeso. Le stelle oggi ti spingono verso il godimento dei piaceri che sono alla tua portata. Non resistere troppo, perché il tuo umore potrebbe cambiare nelle prossime date. Se vuoi che la tua economia migliori, dovrai apportare alcune modifiche che potrebbero influenzare il tuo ritmo di lavoro. E’ l’unico modo per uscire dallo stallo.

Bilancia

La tua situazione economica migliorerà grazie ad un reddito inaspettato. Ma queste sono solo isolate buone notizie in un delicato andamento generale. Non cedere all’euforia. Oggi dovrai scegliere tra due persone che si trovano in una situazione molto interessante e con poco tempo per decidere. Non lasciarti trasportare dalle apparenze e cerca di andare più in profondità. Se pensi che il tuo partner non condivida uno dei tuoi obiettivi principali nella vita, è tempo di parlarne apertamente. Molto probabilmente raggiungerai un accordo soddisfacente.

Scorpione

Anche il giorno più nero ha solo 24 ore. Questa sarà la tua unica consolazione oggi, perché difficilmente qualcosa ti andrà abbastanza bene. Trascorri la giornata come puoi. Nonostante tu non abbia molta fortuna, alla fine riceverai notizie che cambieranno il corso della situazione. Un conoscente ti fornirà la chiave. La depressione che pensi di attraversare non è altro che il risultato dell’esaurimento. Cerca di riposare, ma non sdraiandoti, bensì rilassandoti profondamente.