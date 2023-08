Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 agosto al 3 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità lavorative per i nati sotto il segno del Sagittario. Lunedì e martedì sono favorevoli per prendere decisioni importanti. Mercoledì e giovedì potrebbero portare momenti di riflessione. Venerdì e sabato sono ideali per il relax e il benessere.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nati sotto il segno del Capricorno, questa settimana potrebbe portare novità nelle relazioni. Lunedì e martedì sono favorevoli per comunicare le tue idee. Mercoledì e giovedì potrebbero portare momenti di intuizione. Venerdì è un momento per prendere decisioni importanti. Sabato è un giorno di creatività.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità per i nati sotto il segno dell’Acquario. Lunedì e martedì sono favorevoli per esprimere i tuoi pensieri. Mercoledì e giovedì potrebbero portare novità lavorative. Venerdì è un momento per riflettere sulle tue ambizioni. Sabato è un giorno di relax.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i nati sotto il segno dei Pesci, questa settimana potrebbe portare opportunità lavorative. Lunedì e martedì sono favorevoli per prendere decisioni importanti. Mercoledì e giovedì potrebbero portare momenti di introspezione. Venerdì è un momento per dedicarti alle tue passioni. Sabato potrebbe portare momenti di intuizione.