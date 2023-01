Oroscopo Branko domani 27 gennaio 2023, le previsioni astrale

ARIETE

I conflitti sul lavoro fanno male. È ora che tu pensi a un cambiamento. Non aver paura, fidati delle tue capacità e tutto andrà molto meglio di quanto pensi. Appoggiati a chi ti ama di più. Il tuo temperamento ti porterà a brutti momenti con il tuo partner. controllarti. Chiave del giorno: Illusione.Numeri fortunati: 2, 31, 40.

TORO

La tua famiglia è la cosa principale in questo momento, non trascurarla e trova il tempo da dedicarle. Gli alti e bassi economici saranno molto presenti, non scoraggiatevi, saranno solo pochi giorni e poi tutto si aggiusterà. Condividi più tempo con il tuo partner. Chiave del giorno: Piedi per terra. Numeri fortunati: 10, 21, 43.

GEMELLI

È una buona settimana per apportare modifiche alla tua casa. Cogli l’attimo e lascia volare la tua immaginazione. Non disperare di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato nella tua vita lavorativa. Ricorda che devi andare passo dopo passo per raggiungerlo. Chiave del giorno: Dialogo. Numeri fortunati: 25, 39, 42.

CANCRO

Devi imparare a delegare compiti se vuoi progredire. Ricorda che il lavoro di squadra è la pietra angolare di ogni successo. Riceverai notizie spiacevoli nella tua famiglia. Un alterco nella coppia ti farà ripensare al futuro. Chiave del giorno: Alla ricerca dell’armonia. Numeri fortunati: 14, 51, 59.

LEONE

Evita scontri inutili con i tuoi colleghi. Il tuo lavoro sarà valutato dai tuoi risultati. Assumiti le tue responsabilità nei confronti del tuo partner, non cercare sempre di incolpare il tuo partner per i tuoi errori o debolezze. Chiave del giorno: Limiti. Numeri fortunati: 11, 37, 55.

VERGINE

Ti sentirai pieno di energia questa settimana, è un buon palcoscenico per riprendere i progetti che avevi trascurato. Fidati di più del tuo istinto. Non mettere da parte gli incontri sociali o con gli amici, ti aiuteranno a schiarirti le idee. Chiave del giorno: Serenità. Numeri fortunati: 9, 13, 44.

BILANCIA

Una terza persona entra nella tua vita. Non abbiate fretta e analizzate quali sono i pro e i contro. Riceverai una proposta di lavoro che può cambiare la tua economia. Non trascurare la tua salute, torna agli esercizi e a una vita sana. Chiave del giorno: Valori. Numeri fortunati: 1, 28, 56.

SCORPIONE

Alla fine, tutto inizia a dirigersi nel tuo lavoro. Lo sforzo e la dedizione danno già risultati. Questo è solo l’inizio, non rilassarti. È un buon momento per fare quel viaggio che avevi tanto desiderato. Non pensare più. Chiave del giorno: Ragionamento. Numeri fortunati: 12, 33, 51.

SAGITTARIO

Settimana complicata con discussioni e litigi di coppia. Se non parlano come gli adulti, tutto può peggiorare, prendi l’iniziativa. Non sempre tutte le persone che ti si avvicinano hanno buone intenzioni. Rimani sintonizzato. Chiave del giorno: Armonia. Numeri fortunati: 15, 27, 42.

CAPRICORNO

Ottimo momento nella coppia. Stai vivendo una stabilità emotiva che raramente avevi. È tempo che tu decida di fare un ulteriore passo avanti. La tua economia vacillerà se non ti adegui alle spese. Prenditi cura della tasca. Chiave del giorno: Ristrutturazione. Numeri fortunati: 11, 31, 54.

ACQUARIO

Il tuo egocentrismo ti porterà a litigare con i tuoi amici e parenti. Cerca di essere più prudente con i tuoi commenti e atteggiamenti o ti pentirai delle conseguenze. Condividi più tempo con il tuo partner, impara a generare spazi. Chiave del giorno: Pedone. Numeri fortunati: 5, 25, 55.

PESCI

Le responsabilità lavorative ti sopraffanno e ti sentirai stanco. Non aver paura di iniziare l’anno con dei cambiamenti. Analizza le opzioni e cerca di appoggiarti alle persone che ti vogliono bene e che possono consigliarti in modo positivo. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 14, 43, 58.