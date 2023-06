Oroscopo Branko domani 27 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La tua salute è in buona forma, ma non dovresti abusare di questa situazione. Prenditi cura di quei cibi che possono complicare la tua digestione. Presto passerà il momento di debolezza e recupererai la tua marcia. Mantieni una posizione molto ragionevole in un conflitto relativo al tuo ambiente di lavoro. Non dovresti dubitare della tua posizione, anche se trovi qualche opposizione.

Toro

Stai affrontando una persona molto capricciosa che cerca di rendere la tua vita infelice perché ha un’idea molto sbagliata di te. Prova a parlarle e chiarisci. Oggi non lasciare nulla al caso, nemmeno il più piccolo dettaglio. Ciò che ti sembra sciocco ora, può assumere dimensioni preoccupanti in futuro. Leggi la stampa fine. Inizi a conoscere il tuo partner per come è realmente, lontano dall’idealizzazione che avevi fatto di lui. Non è male, continuerai ad amare come fino ad ora o più.

Gemelli

A volte ti mostri troppo capriccioso, con la tendenza ad approfittare della buona disposizione degli altri. Questo può portarti qualche problema di convivenza. A volte l’unico modo per chiarire le idee è condividerle con chi ti circonda. Il punto di vista degli altri è il miglior contrasto, nel bene e nel male. Le cattive notizie ti faranno riflettere su alcuni concetti essenziali della tua vita privata. Se non esageri, puoi ottenere qualcosa di positivo dall’intera faccenda.

Cancro

Devi smetterla di lamentarti delle pessime condizioni in cui lavori. Al momento, questo è quello che c’è e se non ti adatti devi iniziare a pensare di lasciarlo. È nel tuo interesse fare esercizio, anche per poco tempo, tutti i giorni. Il tuo corpo sta iniziando a notare l’influenza negativa di uno stile di vita sedentario. Ciò si traduce in più stress e può anche influire sul risultato finale di ciò che fai.