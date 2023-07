Oroscopo Branko domani 27 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Il Sole forma un magnifico aspetto con il vostro segno e agirà come se fosse il vostro angelo custode, proteggendovi dai pericoli o tirandovi fuori dalle situazioni più difficili. D’ora in poi la settimana continuerà meglio per te e ancora una volta ti sentirai incoraggiato a raggiungere gli obiettivi alti che tieni nel cuore.

Toro

La giornata ti andrà un po’ male, abbiamo già visto ieri che sei ostinato nel perseverare in percorsi, o decisioni, che proprio non ti si addicono, anche se sei convinto del contrario. Ma è probabile che oggi lo vedrai più chiaramente perché tutto indica che le cose andranno male per te e potresti dover frenare improvvisamente.

Gemelli

Oggi sarà un’ottima giornata per prendere iniziative e decisioni. All’intelligenza che ti accompagna sempre oggi si aggiungerà anche un forte spirito di avventura, persino voglia di rischiare. Sarà una buona giornata per te e sarai fortunato in ciò che intraprenderai. Potrebbe essere necessario intraprendere un viaggio inaspettato.

Cancro

Una posizione favorevole della Luna renderà questo uno dei migliori segni della giornata. Sarà uno dei pochi momenti in cui la fortuna ti darà un grande aiuto. Ma oggi sarà anche un giorno in cui potrai mostrare agli altri il lato migliore della tua natura, i tuoi migliori sentimenti. Ringraziamenti.