Oroscopo Branko domani 28 aprile 2023: predizioni in anteprima Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Grazie agli ottimi influssi della Luna, di Venere e naturalmente di Giove, vi aspetta una giornata ricca di possibilità sia nel lavoro che nelle questioni mondane e nella vita intima. Riceverai ottime notizie correlate, soprattutto, con gli argomenti più intimi e personali. Possibile arrivo di denaro o annuncio di esso.Dai forma a nuove idee e risplendi: la tua creatività è attiva oggi. Trova soluzioni originali per un progetto di vita domestica o familiare. Mercurio retrogrado ti farà pagare il contenimento dei costi e una migliore gestione delle tue risorse. Ripensare gli investimenti, rifare i conti e stabilizzare le finanze. Puoi tornare indietro su una decisione. Comprensione e passione in amore!

Toro

Mercurio è nel vostro segno e oggi influirà su di voi e sui vostri affari in modo nettamente favorevole, anche se questo non vi impedirà di dover affrontare una giornata di grande attività e frenesia. Fortunato o ispirato a viaggiare e socializzare, che sono cose che ti porteranno ottimi risultati. Buona fortuna nelle attività commerciali.Aumenta l’autostima e inizia un nuovo ciclo di vita. L’affetto della famiglia e i bei ricordi ravviveranno la giornata. I cambiamenti ridurranno le pressioni. Approfitta del movimento retrogrado di Mercurio per riformulare obiettivi personali e risolvere problemi in sospeso del passato. Transazioni commerciali, studi e contatti saranno accelerati. Conta sul supporto di amici esperti.

Gemelli

È importante pensare e riflettere prima di agire. Vedi e controlli facilmente ciò che ti circonda, ma non vedi facilmente i nemici dietro di te e ti minacciano con più pericoli di quanto pensi. In questo momento sarebbe conveniente per te metterti di profilo e non cercare primi piani.Motivare la squadra, allargare le amicizie e non alimentare pensieri pessimistici. La giornata sarà impegnata nelle comunicazioni e negli affari. Il ritmo accelerato caricherà momenti di riposo. Ripristina le tue energie con la meditazione e le terapie. Concentrarsi sul mondo interiore illuminerà nuove idee e soluzioni finanziarie. Odore di novità nell’aria!

Cancro

Puoi finalmente permetterti di sognare, ora i pianeti ti favoriranno sempre di più e lo faranno per molto tempo, quindi devi raccogliere le forze e rompere con un passato pieno di brutti ricordi e impedimenti. È tempo di aprirsi al futuro e recuperare le speranze perdute. Oggi qualche evento te lo farà vedere chiaramente.Le trattative andranno avanti positivamente. La giornata porterà opportunità professionali e prospettive di crescita finanziaria. Evita di acquistare più del necessario e di esagerare i desideri dei consumatori. Varrà la pena controllare gli impulsi e concentrare le energie sui piani di sviluppo. Investi negli studi e nel tuo futuro. Rafforzare la reputazione e la posizione in un nuovo gruppo.