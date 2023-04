Oroscopo Branko domani 28 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Indubbiamente, i sentimenti che ti rallegreranno oggi potrebbero essere piuttosto grigi e nebulosi. Ariete, la verità è che non sarai in grado di mettere un’etichetta rassicurante su ognuno di loro e questo potrebbe destabilizzarti un po ‘. Quindi in questo giorno non dovresti cercare di andare più in profondità nelle tue emozioni. Pensa che sarà molto meglio aspettare qualche giorno per risolvere le cose.

Toro

La vostra grande sensibilità, volutamente repressa sotto le spoglie di uno stravagante Toro, potrebbe benissimo venire in superficie durante questo nuovo ciclo lunare. Ti sorprenderai perché ti vedrai voler ricevere abbracci e tenerezza, vorrai avere momenti di relax con la tua famiglia, avere conversazioni intime … Insomma, qualcosa che potrebbe sorprendere i tuoi cari abituati alla tua forza. Dovresti lasciarti andare, perché ti sentirai bene.

Gemelli

Per paura di ferire o turbare qualcuno, i Gemelli non esitano a nascondere i loro veri sentimenti per mostrarne di più accomodanti. In questo giorno e giorno, dovresti stare molto attento perché questa distorsione, che gestisci con facilità, potrebbe finire per pervertire le tue relazioni. L’artificio uccide la sincerità. Dovresti approfittare del nuovo ciclo lunare per colmare il divario tra ciò che senti e ciò che esprimi. I tuoi veri amici ti apprezzeranno ancora di più.

Cancro

Il periodo che stai attraversando in questo momento ti invita a fare il punto della tua situazione personale. Attualmente, una sintesi di ciò che ti è accaduto, ti permette di vedere che, nonostante tu abbia avuto alcuni passaggi difficili, la tua vita, durante gli ultimi mesi, è stata piuttosto intensa e ricca di nuove emozioni. Cancro, dovresti mantenere quella linea d’azione e senza alcun dubbio molto presto raggiungerai l’obiettivo che ti eri prefissato.

Leone

In questo giorno dovrai avere una grande visione del futuro. In effetti, Leone, durante questo periodo un po ‘conflittuale che stai attraversando, avrai la sensazione che ciascuno dei tentativi che fai sia destinato al fallimento e scoprirai che le tue armi attuali sono relativamente obsolete. Quindi dovresti perfezionare i tuoi strumenti attuali ed essere più creativo, in particolare nel tuo contesto sentimentale.

Vergine

C’è una differenza importante tra te e una persona cara. La verità è che, addirittura, potrebbe portarti a cercare una soluzione di pacificazione, e questo, nonostante sia un certo fastidio e abbia l’impressione che potrebbe causare una rottura nella tua relazione. C’è indubbiamente un deficit di comunicazione tra di voi. Vergine, dovresti provare a pensare che le tue idee potrebbero non corrispondere sempre ai tuoi sentimenti.

Bilancia

La tua attrazione per personalità forti, originali, colorate e fiammeggianti non deve nascondere i limiti del tuo desiderio di libertà. Una libertà tanto desiderata, che nella vostra esistenza è più una fantasia che una realtà. Ma, Bilancia, oggi dovresti pensare che è finalmente giunto il momento per te di farti molte domande, quindi prima di tutto, dovresti essere onesto con te stesso e, il prima possibile, reagire di conseguenza.

Scorpione

La tua immensa facilità nel sedurre gli altri e il tuo gusto per stabilire contatti molto rapidamente dovrebbero permetterti di espandere la cerchia delle tue relazioni oggi. Tuttavia, Scorpione, l’abitudine che hai acquisito di giustificarti sempre non ti permette di sviluppare pienamente. È un peccato… Cogliete l’occasione offerta da questa giornata favorevole per fare un sincero e produttivo esame di coscienza.

Sagittario

In questo giorno aleggierà nell’aria una sorta di desiderio di viaggiare nell’aria o, almeno, la sensazione che sarebbe bene fuggire per qualche tempo dal proprio universo quotidiano. Sagittario, da sempre, i tuoi amici hanno cercato nella tua comprensione consigli saggi che consentano loro di uscire da una brutta situazione. Oggi, sei tu che ne avresti bisogno o forse fai solo un passo indietro per affrontare le vicissitudini della vita da un’altra angolazione.

Capricorno

Seduttore abituato a svolazzare di fiore in fiore, durante il giorno cercherai piuttosto di passare inosservato tra le persone intorno a te. Capricorno, in questo momento, soprattutto bisogna avere il tempo di chiudersi in se stessi, pensare, fare un bilancio e considerare, con un desiderio di libertà sempre insaziabile, le opportunità che vi verranno offerte da domani. Pensa che non puoi essere glamour e divertente a tutte le ore.

Acquario

Hai ancora difficoltà ad accettare la tua infanzia. Il segno dell’Acquario è così, sempre così desideroso di perfezione che potrebbe dimenticare gli anni di preparazione. Dovresti sapere che le persone intorno a te adorano il bambino che rilevano in te e che non puoi davvero rifiutare. Accettandolo pienamente, svilupperai l’adulto che oggi è solo il frutto delle imperfezioni corrette di quel bambino che eri.

Pesci

All’interno della tua cerchia sociale, sei senza dubbio meno attaccato agli aspetti materiali della vita rispetto ai tuoi parenti più stretti. Ma, Pesci, in questo giorno cercherai di portarli fuori dai loro sentieri battuti per spingerli verso ideali meno pragmatici. Forse incontrerai una persona insolita e poco banale che ti attirerà per la sua originalità e per la libertà con cui agisce di fronte alle convenzioni.