Oroscopo Branko domani 28 aprile 2023: gli astri migliori su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La Luna irregolare transita oggi nel tuo segno e ti renderà più impulsivo, anticiperà gli eventi e consentirà alle emozioni e ai sentimenti di prendere il controllo degli eventi, anche se questo non significa che sarà una brutta giornata. Ma se non cerchi di controllarti, potresti avere delle tensioni o addirittura dei conflitti sul lavoro. Approfitta del passaggio della Luna nel tuo segno per prenderti cura di te stesso con affetto e visualizzare i cambiamenti che desideri nella tua carriera e nel tuo stile di vita. Un piano più grande sarà progettato per il futuro e porterà ottimismo. Pianifica un viaggio, espandi la partecipazione sociale e abbraccia una missione speciale. Le risposte potrebbero essere ritardate con Mercurio retrogrado: attendere condizioni migliori.

Vergine

Anche se molte volte non ci credi, sei in un buon momento secondo i pianeti, quindi non dovresti ossessionarti per piccoli problemi senza importanza. È tempo di andare avanti, di lottare per realizzare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, i risultati potrebbero non essere immediati, ma non dubitare che arriveranno. Oggi avrai una giornata positiva.La giornata chiederà momenti di relax, più ore di sonno e armonia con la spiritualità. Scatena la tua immaginazione: le attività creative guadagneranno una maggiore dose di ispirazione. Se puoi, prenditi una vacanza e rompi la routine. L’ambiente lavorativo o sociale può diventare pesante. Una piccola distanza porterà una prospettiva più ampia del futuro e delle vie da seguire. Accendere!

Bilancia

Se sai approfittare delle circostanze, oggi ti aspetta una giornata niente male, soprattutto in campo personale. Avrai il tuo magnetismo al massimo e tirerai fuori il lato più attraente della tua personalità, quindi oggi puoi ottenere molte cose sia sul lavoro che nella vita intima. È ora di prendere l’iniziativa.Il piano di carriera e gli investimenti futuri subiranno revisioni. Puoi intraprendere una nuova attività e cambiare la tua routine. Aspettatevi risultati in campo professionale in questa fase. Con determinazione, tenacia e una maggiore dose di disciplina, raggiungerai obiettivi più ambiziosi e arriverai dove vuoi. La giornata porterà incontri prestigiosi e successo nelle imprese.

Scorpione

Le questioni di cuore ti daranno problemi oggi, in amore o in amicizia. Una persona molto amata ti causerà un grande dolore e scoprirai che dietro il suo affetto c’era molta falsità. In fondo è una grande fortuna perché grazie a tutto questo ti libererai da una persona che non ti si addice, anche se non la vivrai così. Stabilisci una partnership e investi nel tuo futuro e nella tua sicurezza. La giornata porterà popolarità nell’ambiente professionale e l’opportunità di espandersi sul lavoro. Affronta nuove sfide e risplendi pubblicamente. Sarai in grado di aprire un nuovo percorso di carriera e aumentare il potere di influenza. Viaggi, studi e connessioni internazionali sposteranno la vita in una direzione entusiasmante.