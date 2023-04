Oroscopo Branko domani 28 aprile 2023: lo zodiaco perfetto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La tua vita sta subendo una grande trasformazione positiva, che alla lunga ti porterà su un percorso decisamente migliore, ma adesso è molto doloroso perché toglierà dalla tua vita anche persone o situazioni che non ti si addicono, e proprio adesso tu sono in quel momento di transizione. Lasciati andare, dopo la morte arriva una rinascita.Stabilisci una partnership e investi nel tuo futuro e nella tua sicurezza. La giornata porterà popolarità nell’ambiente professionale e l’opportunità di espandersi sul lavoro. Affronta nuove sfide e risplendi pubblicamente. Sarai in grado di aprire un nuovo percorso di carriera e aumentare il potere di influenza. Viaggi, studi e connessioni internazionali sposteranno la vita in una direzione entusiasmante.

Capricorno

Gli ottimi influssi che attualmente stai ricevendo dal Sole e da altri pianeti come Urano ti porteranno a raggiungere successi e traguardi in campo lavorativo e finanziario, e proprio oggi avrai una giornata abbastanza ispirata per questo e favorevole per di prendere iniziative in questi settori. . Non sprecare questo momento.Un tuffo nelle emozioni rivelerà sentimenti che erano nascosti. La giornata porterà guarigione emotiva e più attitudine nelle relazioni. Metti fine alle dinamiche passate, accetta le debolezze della famiglia e scommetti sui cambiamenti che forniranno conforto e armonia quotidiana. Qualcuno del passato potrebbe riapparire con un’offerta di lavoro. Ripensare gli investimenti e invertire le perdite.

Acquario

Anche se non ne hai voglia o addirittura non pensi che sia conveniente in questo momento, devi intraprendere la conquista dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi lavorativi, economici e sociali. Il destino ti aprirà le strade e le tue lotte, non importa quanto dure o dolorose possano essere, alla fine daranno i loro frutti. Ma devi rifiutare quel pessimismo che spesso ti accompagna. Emozioni forti segneranno gli incontri e le interazioni di oggi. Sii presente sulle reti, conquista i cuori e crea nuovi legami: il tuo potere di attrazione aumenterà in questa fase. Conversazioni delicate e illuminanti con la coppia risveglieranno il loro lato romantico e si apriranno a piaceri diversi. Riorganizza la casa e risolvi i problemi della vita familiare.

Pesci

Saturno è appena arrivato nel tuo segno e ora devi sforzarti di essere più razionale, più radicato, non lasciarti dominare dalle emozioni e dagli impulsi, altrimenti avrai dei problemi. Proprio oggi ti renderai conto di tutto questo a causa degli eventi e delle esperienze che vivrai. Abbi grande prudenza con gli affari e il denaro. Chiarire incomprensioni sul lavoro, discutere di un contratto o ricercare nuovi strumenti tecnologici e creare progetti. La giornata sarà piuttosto produttiva se ti concentri su questioni pratiche e non ti perdi in divagazioni. Mercurio retrogrado può rendere difficile il pendolarismo, ritardare le risposte o modificare gli ordini del giorno delle riunioni. Studia, impara una nuova lingua e aggiornati.