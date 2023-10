Oroscopo Branko domani 28 ottobre 2023: Ariete, Toro, gemelli e Cancro

Ariete

Concludi finalmente una fastidiosa procedura che ti ha colto di sorpresa negli ultimi giorni. Nel lavoro otterrai progressi molto importanti grazie al tuo impegno e alla tua efficienza. In questi giorni nasceranno nuove amicizie, magari legate ad un viaggio che avete fatto o che state preparando. Molte attività sociali. Per un po’ dovrai abituarti ad avere la fortuna contro di te, quindi dovrai prestare molta attenzione a quello che fai.

Toro

Non lasciarti influenzare troppo da persone con tendenze pessimistiche, ascolta tutte le opinioni, ma ricorda che a tutto ha una soluzione se sai cercarla. Evitate tutti gli eccessi, sia lavorativi che ricreativi, soprattutto se quest’ultimo avviene di notte. Dovrai aiutare un amico che si troverà nei guai. Tendenza a sovraccaricarsi di più lavoro di quello che si può svolgere. Hai una buona disposizione ma poca capacità di dire di no.

Gemelli

Finalmente raggiungi l’obiettivo che perseguivi da tempo. Questa è la buona notizia, la cattiva notizia è che non sarà tanto quanto ti aspettavi. Saprai riconoscere le buone intenzioni di una persona di cui non ti fidi, ma che sembra disposta ad aiutarti. Finirai bene la giornata. Ti manca equilibrio nella tua vita amorosa, stai canalizzando l’energia che hai in altre aree e la tua relazione ne soffre.





Cancro

Dovresti avviare un piano di risparmio per ottenere i fondi necessari per effettuare le riparazioni in sospeso nella tua casa. Appoggiati al tuo partner. Si profilano le possibilità di un viaggio d’affari che in questo momento può essere fonte di tensione per la coppia. Se puoi, ritardalo di qualche giorno. L’incoscienza del passato ha lasciato il posto ad un atteggiamento molto più obiettivo ed equilibrato. Le cose cominciano a prendere una piega positiva.