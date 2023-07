Oroscopo Branko domani 3 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Giove, il tuo pianeta dominante, oggi sarà potente e anche armonioso, e una delle conseguenze di ciò è che ti aspetta una giornata favorevole, fruttuosa o fortunata, e non solo in questioni legate al tempo libero o alla vita sentimentale, hai anche in mente mente ottime idee legate al lavoro e alle questioni finanziarie.

Capricorno

Un’ottima giornata per viaggiare o anche per ricevere la visita di una persona cara venuta da lontano. Ti trovano in un momento di grande calma o pace interiore, ma allo stesso tempo anche con tanta voglia di fare, e oggi sarà uno dei pochi giorni in cui potrai davvero fare ciò che senti e di cui hai bisogno.

Acquario

Oggi sentirai un grande bisogno di riposo, ma non solo fisicamente ma anche mentalmente. Ultimamente sei stato sottoposto a una grande tensione, anche in molti momenti in meglio, quindi oggi ciò di cui avrai più bisogno è sciogliere tutti i tuoi muscoli e rilassarti nell’armonia e nella pace della tua casa. Il destino te lo darà.

Pesci

L’influenza molto favorevole di Giove ti causerà una sorpresa considerevolmente fortunata o felice oggi, o forse entrambe le cose, che ti strapperà anche da una crisi di malinconia o sconforto. Oggi proverai una grande gioia con cui non conti e che risolverà un problema importante per te.