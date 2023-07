Oroscopo Branko domani 3 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Un aspetto molto favorevole di Giove non solo ti porterà fortuna e ti aprirà le porte in campo lavorativo e sociale, ma ti porterà anche un grande rinnovamento positivo della tua vita intima, nuove illusioni in amore o una grande gioia in famiglia sfera. . Le porte che ti sono state chiuse molto tempo fa ora si riapriranno.

Vergine

Grande attività, oggi sarà un giorno in cui non ti annoierai perché in realtà sei felice solo quando lavori a uno o un altro compito, intellettuale o fisico, al lavoro oa casa, ma soprattutto tu non puoi stare in piedi o ti deprime essere una mano dopo l’altra Tuttavia, sarà una giornata instabile o con alti e bassi in tutto ciò che è emotivo.

Bilancia

Rischio di un piccolo incidente domestico, o che un elettrodomestico o qualche altro dispositivo in casa si guasti. Dovresti anche stare un po’ più attento se pratichi sport rischiosi o qualsiasi altra attività che potrebbe essere un po’ pericolosa, perché oggi rischierai di subire un trauma.

Scorpione

Non lasciarti trasportare dalle emozioni negative se subisci una crisi o una delusione sentimentale, il che è molto probabile. Ora i pianeti formano buoni aspetti e forse quello che ti è successo e ti ha causato tanto dolore, forse tra un po’ scoprirai che è stata una fortuna. Non fidarti delle apparenze.