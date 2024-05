Christian Di Martino, l’ufficiale aggredito con un coltello da un individuo marocchino a Lambrate: operato ripetutamente, è ancora in pericolo di vita

Il vice ispettore Christian Di Martino, 35 anni, è stato vittima di un grave episodio di violenza alla stazione di Lambrate a Milano, dove è stato accoltellato tre volte alla schiena da un uomo di 37 anni. Attualmente si trova in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano.





L’attacco è avvenuto quando il vice ispettore è stato colpito con una lama lunga 25 centimetri da un individuo di origine non comunitaria, già noto alle autorità per numerosi reati. Dopo essere stato accoltellato, Di Martino è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. È stato sottoposto a un’operazione chirurgica urgente per controllare le lesioni a organi interni e grandi vasi sanguigni nel torace e nell’addome, e attualmente si trova in terapia intensiva con prognosi riservata.

La notizia dell’aggressione ha scatenato una vasta ondata di sostegno per Di Martino, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che si sono informati sulle sue condizioni. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza attraverso i social media, sottolineando l’apprensione per gli sviluppi e offrendo supporto all’agente ferito, alla sua famiglia e ai colleghi della Polizia di Stato.

Il sospetto, identificato come Hasan Hamid, è un cittadino marocchino con un lungo elenco di precedenti penali, compresi reati di droga, furto, e lesioni personali. Hamid è stato precedentemente detenuto per vari periodi tra il 2013 e il 2020, ed era noto alle autorità di Napoli e Avellino. Nonostante diversi provvedimenti di espulsione, Hamid è rimasto in Italia in modo irregolare. L’uomo era stato denunciato alla stazione di Bologna il 5 maggio dopo aver causato disturbi su un treno Italo e aveva un rasoio al momento del controllo. 37

Gli interventi medici effettuati al Niguarda hanno mirato a ridurre l’emorragia interna grave e a preservare gli organi lesionati. Di Martino è attualmente nel reparto post-operatorio, dove le sue condizioni sono state stabilizzate ma rimangono critiche. L’equipe di medici specializzata in interventi d’urgenza del Trauma team dell’ospedale milanese continua a monitorare attentamente la sua situazione. 37

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle forze dell’ordine e sul trattamento degli individui irregolari con precedenti penali. La comunità di Milano, insieme al resto d’Italia, rimane in attesa di ulteriori sviluppi sulla salute di Di Martino e sulle azioni legali che seguiranno contro il suo aggressore.