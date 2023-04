Oroscopo Branko domani 30 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questo sarà uno dei segni più favoriti in relazione all’amore, alla vita intima e alla felicità familiare, ma anche per le amicizie di oggi. Ma non avrai solo fortuna o opportunità in questioni di cuore, mostrerai anche il meglio di te stesso e ti dedicherai ai tuoi cari.

Capricorno

Le stelle ti dicono che dovresti seguire nuove strade nella tua vita intima. La stabilità che apprezzi così tanto ora inizierà a diventare instabile, ma non a causa tua. Ci sono momenti di cambiamento nelle tue relazioni più intime che all’inizio ti feriranno o ti daranno fastidio, ma in seguito sarai felice che tutto questo sia successo.

Acquario

Tu che ami tanto il nuovo e tutto ciò che punta al futuro, però, oggi assumerai un atteggiamento molto più riflessivo e conservatore. La vita ti porta grandi cambiamenti che non ti aspetti e che ti faranno anche bene, però avanzerai molto lentamente e penserai mille volte a ogni passo che fai, ma andrà tutto bene.

Pesci

La vita ti porta qualcosa di molto buono in relazione all’amore o alla vita intima, in fondo ti restituisce tutto l’amore che hai dato per molte persone attraverso la tua dedizione e sacrificio. Ma sei molto incline ai dubbi, anche a rifiutare il dono che la vita ti offre, e quello sarebbe un grosso errore che il destino ti impedirà di fare.