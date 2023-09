Oroscopo Branko domani 30 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

I tuoi rapporti con gli amici diventeranno complicati. Qualcosa che inizierà come uno scherzo può finire in confronti che porteranno alla luce profonde differenze. Hai una sensibilità profonda e questo ti fa mostrare il tuo lato più tenero. Tenderai a preoccuparti dei problemi degli altri che potrebbero riguardarti. Oggi ti sarà molto difficile mantenere i tuoi criteri professionali, perché la maggior parte delle persone intorno a te avranno opinioni diverse dalle tue.

Toro

Questo sarà un giorno di inizio, forse in una nuova relazione o in un nuovo lavoro. In ogni caso lo farai con la garanzia che le tue esperienze ti danno. Osate e scoprite lo sport nella natura, i vostri polmoni hanno bisogno di una boccata d’aria fresca. Inoltre, sarà il modo migliore per allentare le tensioni. Sei più carico di energia che mai. Cerca di incanalarlo in cose positive e costruttive, sia sul lavoro che nel miglioramento delle tue conoscenze.

Gemelli

Il ruolo del martire nella relazione non ti porterà da nessuna parte. O prendi il toro per le corna e rimani fermo, oppure continuerai ad essere un semplice burattino. Per quanto possibile, dovresti cercare di stare lontano dalle tensioni familiari, perché non ti riguardano direttamente. Cerca la compagnia dei tuoi amici. La tua agilità mentale ti libererà oggi da una trappola che qualcuno cercherà di tenderti in ambito professionale. Stai attento, potresti ritrovarti coinvolto in una faccenda losca.

Cancro

Approfitta di parte del tuo tempo libero per dedicarlo agli studi. Oggi è molto favorevole nel campo della conoscenza e puoi trarne profitto. Un breve viaggio o una fuga improvvisata ti permetteranno di incontrare nuove persone e divertirti. Parti per un’avventura perché un amore ti sta aspettando. Non commettere più errori. Stai più attento a quello che fai, perché stai esaurendo le scuse credibili e ti ritroverai presto di fronte alla tua mancanza di concentrazione.