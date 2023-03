Oroscopo Branko domani 31 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Anche se hai una sensazione di solitudine, non dovresti smettere di andare con le persone che ti amano. Probabilmente e per qualche motivo hai bisogno di avvicinarti ai tuoi cari. Quindi, Ariete, dovresti visitare i tuoi genitori, la tua famiglia, i tuoi amici … Potresti anche avere una conversazione molto calda e tenera con il tuo partner. Il tuo cuore ha bisogno di presenza e sostegno, quindi dovresti fare tutto il necessario per soddisfarlo oggi.

Toro

Sicuramente durante la giornata di oggi riceverai un invito che non ti aspettavi. Forse è un cliente straniero che ti chiede di portarlo a cena in un bel posto, nonostante sia domenica, o qualcuno che conosci ti invita a bere qualcosa. A meno che il tuo partner non abbia preparato una sorpresa per te… Toro, dovresti prepararti a incontrare nuove persone con cui ti divertirai molto.

Gemelli

Una giornata produttiva, a quanto pare. Soprattutto se si tratta di risolvere problemi familiari… Gemelli, potresti aver avuto alcune discussioni accese con qualcuno della tua famiglia. Invece di mettere distanza, dovresti cercare di riprendere il contatto in modo meno aggressivo. Se rimani concentrato sul lato positivo delle cose e sull’energia che porta l’amore, vedrai sicuramente le cose più chiaramente. Dovreste fare pace e discutere con maggiore flessibilità e comprensione reciproca.

Cancro

Durante la giornata di oggi potresti affrontare alcuni cambiamenti nella tua casa. Spesso, il desiderio di cambiare la decorazione precede quello di cambiare elementi più fondamentali, quindi, Cancro, non dovresti resistere e vedere cosa puoi fare per abbinare il tuo spazio interno con il tuo umore. Alcuni lavori di pittura forse? A meno che tu non decida di trasferirti presto, dovresti acquistare un mobile o un quadro, perché così potresti anche soddisfare la tua vena artistica.

Leone

Questo potrebbe essere un giorno favorevole per te, per quanto riguarda le relazioni familiari. Leone, dovresti essere consapevole dei tuoi legami di sangue. I tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi zii, i tuoi cugini e altri parenti hanno bisogno di te e tu hai bisogno di loro. Dovresti mostrare loro la tua dedizione. Prenditi cura di tutti i giovani nipoti o cugini che vivono vicino a te. D’altra parte, la sensazione di intimità e calore nella tua casa sarà probabilmente abbastanza forte con il tuo partner. Un giorno d’amore in un certo senso…

Vergine

In questo giorno dovresti stare attento perché sarai minacciato dalle tue emozioni e il tuo sentimentalismo potrebbe disturbare e distorcere la tua analisi e la tua percezione delle cose. Quindi, Vergine, dovresti fare un grande sforzo per mantenere il controllo relativo di queste emozioni e impegnarti in riflessioni più concrete e più sensate prima di perdere la testa. Se necessario, dovresti essere accompagnato in questo processo da un amico con i piedi per terra.

Bilancia

Cosa aspetti a provocare eventi e incoraggiare le situazioni che desideri? Bilancia, non incontrerai nessuno se rimani a casa tutto il tempo. Allo stesso modo in cui non diventerai un cantante famoso senza mai suonare una chitarra o un pianoforte. Non fare nulla a metà. Se vuoi qualcuno, dovresti dirglielo. Non sai cosa porterà il domani. Dovresti prendere il controllo della tua vita esprimendo i tuoi sentimenti più profondi.

Scorpione

Questa giornata sarà curiosamente dominata dal ricordo o dai rimpianti legati a una vecchia relazione. Potrebbe essere il momento per te di mettere le cose in ordine e se non riesci a voltare pagina, allora dovresti considerare di stare con la persona che è all’origine di così tanti problemi per cercare, una volta per tutte, di chiarire la situazione. Scorpione, niente è peggio di una vecchia ferita di amor proprio che si lascia infettare.

Sagittario

Le tensioni saranno all’ordine del giorno oggi. Se lavori in un’azienda, sarebbe meglio non incontrare il tuo capo, a rischio di avere una forte discussione su questioni sostanziali. Spesso preferisci chiedere cose piuttosto che sentirti dire costantemente cosa fare. Il tuo segno Sagittario ti predispone ad essere un leader delle masse. L’hai mai provato?

Capricorno

Oggi il tuo cuore sarà molto veloce. Senti l’amore vibrare intorno a te e dentro di te, ma, allo stesso tempo, senti di non meritare di essere amato in questo modo. Forse è che stai costruendo uno scudo protettivo in modo da non sentirti deluso se tutta quella felicità fosse solo un’illusione. Capricorno, dovresti fare affidamento su te stesso e sul tuo potere per ispirare amore. Ti meriti di essere felice.

Acquario

Oggi si corre il rischio di essere circondati da donne tutto il giorno. Potrebbe essere tua sorella, cognata, madre o suocera che cercherà di accaparrarti il tempo. Oppure potrebbe anche essere il tuo partner che cercherà di importi la sua visione femminile delle cose. Essere tra le donne e beneficiare della loro energia positiva ti farà sentire come se avessi raggiunto il successo. Acquario, potresti anche voler fidarti un po ‘di più della tua anima gemella …

Pesci

C’è un potente aroma d’amore nell’aria che ti farà venire voglia di saltare felicemente mentre cammini per strada. Pesci, avrai l’impressione di esibirti in un musical di Broadway, cantando sotto la pioggia e ballando con i passanti. Sei pronto ad assumere il ruolo principale? Letteralmente brilli e hai fiducia, quindi non permettere a nessuno di eclissarti oggi.