Oroscopo Branko mese di Aprile 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Ad aprile la tua attenzione è ancora rivolta alla portata della tua casa e della tua famiglia, dal momento che il tuo sovrano Marte continuerà a trovarsi in Cancro e nella tua casa 4, risolvendo conflitti familiari e domestici, apportando cambiamenti nella casa e cercando il loro luogo di indipendenza. Venere entrerà in Gemelli nella tua 3a casa l’11, favorendo riconciliazioni, riavvicinamenti e conversazioni. Si apre anche un periodo in cui possiamo avere incontri fortunati per strada, quindi cerca di trovare il tempo per fare una passeggiata o rinfrescarti un po ‘. Il Sole, Giove e Mercurio sono ancora in Ariete nella tua casa 1, portando un periodo favorevole ma con una tendenza agli impulsi. Cerca di pensare bene prima di decidere, parlare o agire, ma non lasciare da parte i tuoi desideri personali. Ma la cosa più importante del mese si verifica il 19 aprile, con l’eclissi di Sole in Ariete. Questa eclissi inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano nella tua casa 1, e questo porterà cambiamenti molto importanti per te durante il prossimo anno e mezzo. Una nuova fase inizia per te!

TORO

Il 3 aprile, Mercurio entrerà in Toro nella tua casa 1, rendendo più facile per te verbalizzare tutto ciò su cui hai lavorato internamente mentre visiti la tua casa 12. Tuttavia, presta attenzione alle conversazioni e agli argomenti che potrebbero sorgere, poiché dal 21 Mercurio inizierà a retrogradare e dovrai tornare sui tuoi passi o sulle tue parole. Non è il mese migliore per grandi movimenti di denaro o investimenti rischiosi, perché anche se Venere entrerà in Gemelli nella tua casa 2 il giorno 11, Mercurio retrogrado non ci consente di elaborare bene le informazioni e sarà facile rovinare. Cogli l’occasione per rivedere i conti e ottimizzare la tua gestione economica. Inoltre, il 19 aprile avremo la prima eclissi solare dell’anno. Questa eclissi solare in Ariete inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e debutta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano nella tua casa 12, che possono mobilitarti molto internamente e renderti molto sensibile senza essere del tutto chiaro perché. Hai 18 mesi davanti a te per scoprirlo!

GEMELLI

Il 3 aprile Mercurio entra nella tua casa 12 in Toro, segno dove presto retrogrado. Potresti sentirti più introverso del solito, un po ‘confuso o stanco, desideroso di dormire. Non spingerti troppo e permetti alla tua mente di riposare e prenditi il tempo necessario per fare le cose. Dovresti prestare attenzione ai problemi che sorgono poiché sicuramente tornerai su di essi durante la prossima retrogradazione di Mercurio. Ad aprile Venere entrerà in Gemelli nella tua casa 1 l’11, traboccando il tuo fascino. Ricordati di portare le cuffie se non vuoi sentire i fischi! È un buon momento per fare un cambiamento estetico o acquistare vestiti che ti piacciono. Il Sole e Giove sono ancora in Ariete nella tua casa 11, quindi la tua popolarità e la vita sociale aumentano. Tieni presente che il tuo sovrano Mercurio diventerà retrogrado il 21 aprile, nel segno del Toro, quindi potrebbero tornare alcune questioni in sospeso, ad esempio che riappaiono o qualche malinteso economico che ti causa mal di testa. Non andare avanti su cose nuove o fare investimenti ancora. Ma la cosa più importante del mese accade il 19 aprile, con l’eclissi di Sole in Ariete. Questa eclissi inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse nodale. Se fino ad ora la tua vita sociale era attiva, ora devi essere molto attento a chi incroci o quali proposte ti vengono fatte. Il Nodo Nord mette davanti a voi persone o situazioni predestinate, che danno alla vostra vita la svolta necessaria. Qualsiasi incontro, qualsiasi attività casuale può portare a qualcosa che è decisivo nel futuro, qualcosa che non puoi ancora vedere ma che cambia la tua vita e ti aiuta a fare il prossimo salto. Le eclissi iniziano nella tua 11a casa, e questo porterà cambiamenti molto importanti nel tuo ambiente sociale che si svilupperanno nel corso del prossimo anno e mezzo.

CANCRO

Il 6 aprile avremo la Luna Piena nel segno della Bilancia nella tua casa 4, che si concentrerà sulla tua casa, portando fini, chiusure e culmini a problemi che possono variare da una ristrutturazione a un trasloco, o questioni familiari e domestiche che finalmente si stanno dirigendo verso la fine di risolvere. Il 20 aprile avremo un’eclissi di Sole accanto alla Luna Nuova in Ariete. Questa è la prima delle eclissi sull’asse di Ariete e Bilancia. Le eclissi iniziano nella tua 10a casa, e questo porterà importanti cambiamenti nella tua direzione professionale, che si svolgeranno nel prossimo anno e mezzo. Sicuramente sarai molto sensibile vicino a questa data poiché le eclissi influenzano notevolmente il tuo umore e la tua vitalità. In questo caso questa eclissi porterà nuove cose nella tua zona di successo e realizzazione professionale, nella 10a casa dove si trova anche Giove. È un momento di destinazione che ti avvicina alla tua migliore evoluzione, quindi potresti notare che alcune cose cambiano molto rapidamente. Non aggrapparti al conosciuto e lascia andare ciò che deve andare. Il 21 aprile Mercurio diventerà retrogrado nella tua casa 11 in Toro, portando alcune incomprensioni e problemi di comunicazione nel tuo ambiente sociale. Non prendere decisioni affrettate e meglio aspettare un po ‘prima di andare avanti.

LEONE

Ad aprile Venere entrerà in Gemelli nella tua 11a casa l’11, favorendo le relazioni sociali e aumentando la tua popolarità. Avrai l’opportunità di alternarti con persone diverse e sarai in grado di godere di conversazioni varie e interessanti che ti piaceranno senza dubbio. Il Sole, Giove e Mercurio sono ancora in Ariete nella tua 9a casa, espandendo i tuoi orizzonti, fisici, mentali e spirituali, dandoti gioia di vivere e chiarezza nella tua visione della vita. Ma la cosa più importante del mese accade il 19 aprile, con l’eclissi di Sole in Ariete. Questa eclissi inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse, poiché negli ultimi 18 mesi le eclissi erano in Toro e Scorpione. Le eclissi iniziano in Ariete e Bilancia, e questo porterà cambiamenti molto importanti nelle vostre 9 e 3 ° case, nel vostro modo di elaborare la realtà, nelle vostre verità e nel vostro modo di comunicarle, nella vostra direzione e visione della vita. Inizia una grande trasformazione! Dal 21 aprile al 21 maggio, quando il Sole entra in Toro nella tua 10a casa, l’attenzione è rivolta al lavoro e alla tua professione. Può essere un momento un po ‘teso, in cui potresti dover prendere una sorta di decisione importante. Pensaci, è un momento di grande crescita per te.

VERGINE

Il 3 aprile, Mercurio entra in Toro nella tua 9a casa, un segno dove presto retrogrado. La tua attenzione sarà sui viaggi e gli studi che stai progettando, probabilmente legati ad argomenti filosofici o religiosi, o con un nuovo linguaggio. È probabile che tu stia pensando o pianificando un viaggio all’estero o che tu abbia qualche contatto con stranieri che vogliono conoscere nuove culture. Forse stai pensando di iniziare a scrivere o dovrai esporre le tue idee in pubblico. Tuttavia, dovresti tenere presente che il 21 aprile Mercurio diventerà retrogrado nella stessa area, quindi non sarà un buon momento per prendere decisioni definitive su questi temi. Dovrai rivedere, analizzare e riadattare i tuoi piani al riguardo, e potrebbero sorgere problemi burocratici o incomprensioni. Venere entrerà in Gemelli nella tua casa 10 l’11, portando anche crescita del lavoro, maggiore esposizione e buona accoglienza da parte del pubblico e dei tuoi superiori, essendo in grado di promuovere una promozione o ottenere qualche riconoscimento per il tuo lavoro. Il Sole e Giove sono ancora in Ariete nella tua casa 8, dove l’eclissi solare si verificherà anche il 20. Questa eclissi inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano sul tuo asse 8-2, in Ariete e Bilancia, e questo porterà cambiamenti molto importanti per te durante il prossimo anno e mezzo, che hanno a che fare con la tua economia e come la gestisci, con il modo in cui condividi il potere con gli altri, sia attraverso la finanza congiunta, il sesso o la resa emotiva. È un mese in cui puoi essere un po ‘introverso, sensibile, non chiedere di più e connetterti con i tuoi pensieri e le tue emozioni

BILANCIA

Ad aprile Venere entrerà in Gemelli in casa tua 9 l’11, favorendo le comunicazioni: ti ritroverai a parlare al telefono, chiamare amici, fare mille e uno contatti e anche andare avanti e indietro praticamente senza sosta. Non avrai voglia di preoccuparti o drammatizzare, mantenendo uno stato d’animo leggero e socievole. Con il tuo sovrano Venere nella tua Casa 9 è probabile che tu provi piacere esplorando nuovi posti o incontrando persone con esperienze diverse dalle tue, partecipando a incontri culturali o eventi musicali o artistici. Ti sentirai più attratto dagli stranieri o da altre culture e costumi. Avrai il desiderio di vivere avventure all’estero, visitare luoghi strani e sconosciuti. Può darsi che tu riceva qualche beneficio relativo a qualcosa dall’estero o che tu sia beneficiato durante un viaggio. Forse ti innamori di uno straniero nella tua città o mentre viaggi incontri qualcuno di interessante. Il Sole, Giove e Mercurio sono in Ariete nella tua casa 7, potenziando il tuo partner o la tua società, aiutando il flusso di comunicazione e la relazione ad espandersi. Ma la cosa più importante del mese accade il 19 aprile, con l’eclissi di Sole in Ariete. Questa eclissi inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano sull’asse 1-7, il vostro Ascendente e il vostro Discendente e, questo porterà cambiamenti molto importanti per voi durante il prossimo anno e mezzo. Inizia un periodo di purificazione ed evoluzione.

SCORPIONE

Ad aprile la tua attenzione è ancora focalizzata sui viaggi, gli studi e l’espansione. Il tuo sovrano Marte rimarrà situato in Cancro e nella tua casa 9, portando il centro dell’attenzione ai tuoi interessi, ai tuoi impulsi istintivi e a come ti muovi attraverso la vita, esplorando nuovi percorsi e illusioni. Il Sole, Giove e Mercurio sono ancora in Ariete nella tua casa 6, portando un periodo favorevole al lavoro, ma con una tendenza agli impulsi, soprattutto in termini di routine di auto-cura come cibo, esercizio fisico e abitudini quotidiane. Cerca di pensare bene prima di decidere, parlare o agire, ma non lasciare da parte i tuoi desideri personali. Mercurio il giorno 3 entrerà in Toro e ti aiuterà ad avere conversazioni con un altro, particolarmente favorevoli per gli accordi e i dialoghi con il tuo partner o i tuoi partner. Ma la cosa più importante del mese accade il 19 aprile, con l’eclissi di Sole in Ariete. Questa eclissi inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano nella vostra 6a e 12a casa, e questo porterà cambiamenti molto importanti per voi durante il prossimo anno e mezzo. In questo asse si lavora sugli schemi inconsci e sulla manifestazione pratica, l’equilibrio tra l’astratto e il concreto, l’equilibrio tra l’inconscio e il materiale. È un buon periodo per prestare attenzione alla nostra routine quotidiana e alla nostra salute, ma può anche essere un buon momento per iniziare una sorta di terapia e prestare attenzione a ciò che è in agguato sotto la superficie.

SAGITTARIO

Il 3 aprile, Mercurio entrerà in Toro nella tua casa 6, favorendo la comunicazione sul posto di lavoro e i contatti e le relazioni sociali in relazione al tuo lavoro. Potrebbe anche esserci qualche gita o viaggio per motivi di lavoro, ma che puoi goderti e usare per rinfrescare un po ‘la tua mente e la tua routine. Tuttavia, presta attenzione alle conversazioni e agli argomenti che potrebbero sorgere in questi giorni, poiché dal 21 Mercurio inizierà a retrogradare e molti di questi problemi torneranno ad essere al centro della tua attenzione. L’11 il Sole incontrerà Giove nella vostra 5° casa in Ariete, portando un momento di chiarezza, guida, godimento e manifestazione. Questo è un giorno per agire intuitivamente, senza paura e con sicurezza, e rimanere molto attenti ai segnali che stai ricevendo. Tuttavia, non è il mese migliore per grandi movimenti di denaro o investimenti rischiosi, poiché Mercurio retrogrado non ci consente di elaborare bene le informazioni e sarà facile rovinare. Inoltre, il 19 aprile avremo la prima eclissi solare dell’anno. Questa eclissi solare in Ariete nella tua casa 5 inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e presenta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano sul vostro asse 5-11, e questo porterà cambiamenti rapidi e decisivi che vi porteranno più vicino a dove il vostro destino detta, incrociandovi con chi dovreste in questo momento, allontanando tutto ciò che non serve più alla vostra evoluzione.

CAPRICORNO

Il 3 aprile Mercurio entrerà in Toro nella tua 5a casa e il 5 aprile farà un sestile al tuo sovrano Saturno nella tua casa 2. In questo caso Mercurio ti sta dando chiarezza mentale per rendere redditizia la tua creatività, potendo ottenere risultati concreti e materiali dai tuoi progetti personali o dalle iniziative che stai sviluppando. Può anche darsi che qualche romanticismo che sembrava temporaneo inizi a mostrare segni di presa in considerazione. È un buon momento per proiettare nel futuro e trasformare le tue idee in realtà, ma se senti che devi investire in modo che il tuo progetto continui a crescere, tieni presente che Mercurio sta per retrogradare e l’energia non è stabile. L’11 il Sole incontrerà Giove nella tua casa 4 in Ariete, portando un buon momento quando si tratta di problemi domestici e familiari. Potrebbe esserci un’espansione desiderata, da una nuova dinamica nella casa, a un trasloco o un nuovo membro. Devi solo stare attento a non essere troppo dogmatico o egoista e cercare di mediare, poiché tutti saranno di buon umore e sarà facile scontrarsi. Il 21 Mercurio inizierà a retrogradare in Toro nella tua casa 5, e dovrai tornare sui tuoi passi, o sulle tue parole, soprattutto quando si tratta di progetti creativi e imprese. È tempo di rivedere le ultime idee e movimenti, per cercare di correggere gli errori e rafforzare ciò che è stato costruito ultimamente. Non è il mese migliore per grandi movimenti di denaro o investimenti rischiosi, Mercurio retrogrado non ci permette di elaborare bene le informazioni e sarà facile rovinare. Questa energia influisce anche sulle relazioni incipienti, che devono funzionare soprattutto la comunicazione. Inoltre, il 19 aprile avremo la prima eclissi solare dell’anno. Questa eclissi solare in Ariete nella tua casa 4 inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e debutta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano sul tuo asse 4-10, dove si trovano la tua casa di origine, la tua famiglia e l’ambiente intimo, e le tue aspirazioni, obiettivi e successo professionale. Hai 18 mesi davanti a te per scoprire dove il destino vuole portarti!

ACQUARIO

Il 5 aprile Mercurio in Toro nella tua casa 4 farà un sestile al tuo sovrano Saturno nella tua casa 2. Se vuoi fare un investimento nella tua casa o hai intenzione di trasferirti, questo aspetto può ispirarti a fare le mosse giuste per raggiungerlo o avere buone idee per sviluppare questo piano. L’11 il Sole incontrerà Giove nella tua casa 3 in Ariete, che favorisce anche cambiamenti nell’ambiente e nei movimenti. Tuttavia, non dovresti prendere decisioni affrettate o impulsive, e sarebbe consigliabile prestare attenzione alle conversazioni e alle idee che potrebbero sorgere, poiché dal 20 ° giorno Mercurio inizierà a retrogrado e dovrai tornare sui tuoi passi o sulle tue parole. Non è il mese migliore per grandi movimenti di denaro o investimenti rischiosi, Mercurio retrogrado non ci permette di elaborare bene le informazioni e sarà facile rovinare. Inoltre, il 19 aprile avremo la prima eclissi solare dell’anno. Questa eclissi di Sole in Ariete nella tua casa 3 inaugura la prima stagione di eclissi del 2023 e debutta anche l’asse nodale. Le eclissi iniziano sul tuo asse 3-9, e questo promette un cambiamento importante a livello mentale, ripensando le tue convinzioni e verità indiscutibili, modificando così il tuo modo di comprendere la realtà e reindirizzando il tuo percorso di vita verso una destinazione più in linea con la tua evoluzione. Hai 18 mesi davanti a te per scoprire tutto ciò che il cosmo ha in serbo per te!

PESCI

Il 3 aprile Mercurio entrerà in Toro nella tua 3a casa, aiutandoti a implementare nuove idee e cambiamenti nella tua mente e nella tua realtà circostante. Se vuoi muoverti, questo può essere un transito, così come iniziare qualche attività o corso che risvegli il tuo interesse e curiosità. Tuttavia, presto Mercurio inizierà a retrogrado, quindi non è consigliabile affrettarsi, anche se puoi mettere insieme la tua pianificazione mentale. Il sestile di Venere in Toro, anche nella tua casa 3, al tuo sovrano Nettuno nel tuo Ascendente il giorno 7, porta un momento molto lusinghiero, in cui puoi materializzare alcune emozioni e idee che avevi interiorizzato, ma che non avevi ancora visto la luce, rendendo più fattibili alcune cose che avevi tenuto nel piano dei sogni. È possibile che tu incroci qualcuno inaspettato o che sorga qualche buona proposta che non sarai in grado di rifiutare. L’11 il Sole incontrerà Giove nella tua casa 2 in Ariete, portando un momento di buona fortuna e fortuna. Questo giorno non avrai bisogno di pensare molto, poiché i pianeti ti guidano istintivamente. Muoviti con sicurezza e segui il tuo intuito, tutto andrà meglio che bene!