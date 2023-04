Oroscopo Branko oggi martedì 4 aprile 2023, lo zodiaco migliore al Top

Ariete

Da circa tre settimane si ha l’impressione di essere Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. La lotta incessante che vi anima potrebbe ben trovare durante il giorno qualche orecchio attento e benevolo. Ariete, non dovresti esitare a fidarti del tuo ambiente professionale e dei tuoi amici. Sicuramente c’è qualcuno là fuori che è pronto a contattarti. Dovresti fidarti di più degli altri.

Toro

Oggi potresti chiederti se non hai passato troppo tempo a crogiolarti nei risultati che hai raggiunto. Anche se ci sono cose nella tua vita che vorresti cambiare… Le influenze di questo giorno potrebbero incoraggiarti ad essere più avventuroso e audace del solito per ottenere ciò che desideri. Toro, correre più rischi, anche se non ti piace particolarmente fare gesti audaci, potrebbe portarti grandi soddisfazioni.

Gemelli

Ami l’intero pianeta terra, quindi questo non è il giorno più appropriato per preoccuparti dei piccoli dettagli della vita quotidiana. Gemelli, sei in orbita, nel bel mezzo di un viaggio siderale e questa sensazione di grande libertà ti spinge a chiedere un po’ più di giustizia sulla terra. Questo è il modo in cui potresti trovarti nella posizione di esercitare il tuo libero arbitrio. È il minimo che tu possa fare…

Cancro

Durante questo giorno, alcuni dei tuoi cari ti chiederanno di svolgere compiti ingrati per loro e senza alcun dubbio dovresti evitare di disperderti per ottenere i loro desideri. Cancro, non hai paura e il più delle volte, nulla ti ferma. D’ora in poi, tuttavia, dovresti prenderti il tempo di riflettere prima di agire. Quindi, farai grandi passi avanti e raggiungerai i tuoi obiettivi.

Leone

Sei completamente sicuro di non voler essere da nessuna parte diversa da dove sei ora o che non sei chi pensi immutabilmente di essere? Queste domande ti preoccupano e senti il bisogno di dedicare un po ‘di tempo a loro. Le risposte che state per intravedere assumeranno il loro pieno significato solo nelle prossime settimane. Quindi, Leone, oggi dovresti gettare le basi per il tuo futuro…

Vergine

Definisci nuove strategie nel campo delle relazioni personali. Inoltre, Vergine, oggi ti sei finalmente liberato da alcune limitazioni sociali e ora ti senti molto più capace di mantenere relazioni armoniose con una nuova persona o con un gruppo di amici. Dovresti dare libero sfogo al tuo desiderio di convivenza e permetterti di vivere in modo molto più libero e senza lasciarti trasportare da idee preconcette …

Bilancia

Dovresti riconoscere che a volte sbagli a causa della tua mancanza di obiettività e che vorresti che gli altri fossero come te. Ma, d’altra parte, appunto, oggi non sarà il caso. Bilancia, sarà la tua ragione che parlerà, meglio ancora, sarà la ragione che parlerà attraverso di te. Un motivo in più per ascoltarti perché i giudizi che esprimerai non terranno conto dei tuoi sentimenti personali…

Scorpione

La configurazione astrale del giorno è favorevole a grandi cambiamenti nelle tue relazioni affettive e professionali. Inoltre, Scorpione, oggi potresti decidere una volta per tutte di cambiare il tuo comportamento, soprattutto quando si tratta della tua vita amorosa. Ma hai ancora molta strada da fare tra intenzioni e azioni. Nonostante questo, non scoraggiarti troppo in fretta…

Sagittario

Ecco una giornata che promette di essere piena di gioia e divertimento. Il tuo sorriso esteriore e, soprattutto, interiore illumina ogni tua azione con un ottimismo dinamico. Sagittario, avrai tutta l’audacia che l’amore dà per dichiarare la tua passione, lascia che il tuo partner ti porti a trascorrere un weekend romantico … Il tuo cuore batte forte, quindi dovresti cogliere l’occasione per realizzare tutto ciò che desideri.

Capricorno

Quando vedi che il mondo sta facendo tutto il possibile per portarti qualcosa di nuovo, non dovresti opporre alcuna resistenza. Capricorno, oggi dovresti spalancare la porta e il cuore, e lasciarti invadere da questa insolita sensazione di libertà. È così che gli appuntamenti che avrai possono contribuire a cambiare radicalmente la tua vita. Così trascorrerete anche voi una giornata meravigliosa e inaspettata…

Acquario

Per tutta la giornata di oggi, la vostra logica cartesiana potrebbe essere catturata in un vortice di emozioni, generate dalle posizioni dei pianeti. Questa situazione ti farà sicuramente precipitare nel cuore di dilemmi difficili da risolvere sul posto. Acquario, vorrai una cosa, ma ne otterrai un’altra e le tue parole contraddiranno le tue azioni. Quindi, se odi il calcio, potresti andare a comprare un biglietto per andare a vedere una partita.

Pesci

Quel dialogo che vuoi tanto che accada, devi aprirlo. La verità è che questo è ciò che il tuo partner sta aspettando. Pesci, dovresti approfittare di questa giornata per spiegare in modo chiaro e semplice cosa ti aspetti da lei e anche cosa ti preoccupa e ti preoccupa da tempo. Sei fortunato a sapere cosa vuoi, perché tutto ciò di cui hai bisogno è un po ‘di coraggio per agire.