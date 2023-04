Oroscopo Branko oggi martedì 4 aprile 2023: i 4 segni zodiacali per te da Sagittario a Pesci

Sagittario

Questa sarà una giornata piuttosto tranquilla per quanto riguarda gli eventi esterni, ma internamente, è probabile che tu corra il rischio di precipitarti dentro. Sagittario, oggi vorresti trovare la soluzione ai tuoi dubbi sul cuore e alle tue confusioni professionali, vorresti avere la soluzione agli eventi che hanno avuto luogo in quest’ultimo mese … Ma non dovresti andare troppo veloce. Le conclusioni affrettate non sono mai le migliori.

Capricorno

Oggi potreste ricevere una lezione di umiltà. Capricorno, potresti essere chiamato a condividere le responsabilità di un progetto che fino ad ora hai fatto da solo. Oppure ti potrebbe essere chiesto di condividere il tuo bellissimo ufficio per soddisfare le esigenze di crescita della tua azienda. Anche se all’inizio potresti essere pigro, il lato positivo è che andrai molto d’accordo con questa persona nuova e invasiva.

Acquario

Le prossime quattro settimane lavoreranno a tuo favore, anche se hai la sensazione che le cose si stiano muovendo troppo lentamente. Può essere che il tuo corpo sia ansioso o che tu sia sopraffatto dallo stress, e forse tutto questo nasconde l’ispirazione che tuttavia vive in te … Acquario, non dovresti preoccuparti di questo capriccio passeggero, perché questi sentimenti non dureranno e il tuo ego riacquisterà la sua pienezza.

Pesci

Quando ti svegli questa mattina molto probabilmente sentirai che devi cambiare qualcosa … È il tipo di giornata in cui, stando davanti allo specchio del bagno, fai grandi propositi: mettiti a dieta, vai in palestra… In breve, prenditi più e più cura del tuo corpo. Ma per andare più veloce, sai già che puoi anche comprare nuovi vestiti o cambiare tagli di capelli. Tutto andrà bene per farti sentire meglio con te stesso.