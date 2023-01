Oroscopo Branko domani 4 gennaio 2023: lo zodiaco al top Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 4 gennaio Ariete

Marte sarà molto potente oggi e minaccerà di far emergere il lato meno piacevole della vostra personalità, scoppi di rabbia, impazienza o aggressività. Al lavoro potresti portare la competitività su un piano quasi personale o diventare troppo diffidente. Devi calmarti, va tutto bene. L’energia universale ti spingerà a guarire le malattie e ad alleviare le tragedie altrui. Con tanta luce addosso aumentano i nemici nascosti e i nemici liberi. Manda benedizioni a tutti coloro che ti vogliono male. Aspettati delle sorprese dai parenti che sono lontani da te.

PAROLA SACRA: Luce

NUMERI FORTUNATI: 16, 9, 48

Oroscopo Branko 4 gennaio Toro

Non rilassarti troppo perché i tuoi nemici non riposano e nemmeno quelli che ti invidiano. Sei in un buon momento e questo non significa che ti succederà qualcosa di brutto, ma durante tutta la giornata avrai qualche segno di ciò di cui ti ho appena avvertito. Se sei attento e vigile, non possono fare nulla con te, ma altrimenti saresti in pericolo. Rilassa il tuo corpo e svuota la tua mente. Paralizza le chiacchiere mentali. Il tuo obiettivo ora sarà quello di essere un essere umano migliore. Prendendoti cura della tua salute fisica e mentale, potrai affrontare i tuoi problemi con positività. Sii sempre positivo. In ogni problema o situazione che si presenta, noterai come la tua mente creerà soluzioni corrette.

Oroscopo Branko 4 gennaio Gemelli

Il denaro sarà per voi il protagonista di oggi, e può essere per tanti motivi diversi, spese alle stelle, operazioni commerciali o economiche, decisioni che dovete prendere in merito al denaro o ad altre questioni materiali. In ogni caso, questa sarà una buona giornata, anche se molte volte sarai preoccupato. Qualcosa che desideri ti è stato dato come dono divino. Nuovi ed eccellenti amici collaboreranno con te affinché i progetti incompiuti abbiano finalmente il via libera. Aspettati il ​​successo a livello professionale. Avrai un maggiore e migliore controllo del tuo tempo. Non ti preoccuperai più di ciò che non ha rimedio.

Oroscopo Branko 4 gennaio Cancro

Nonostante il tuo carattere introverso e prudente, però, oggi ti mostrerai molto più audace e sarai disposto a prendere decisioni e ad affrontare problemi. Quando entri nel tuo mondo non c’è nessuno che ti tiri fuori, ma quando decidi di uscirne a volte può essere come un vulcano in eruzione, ma devi agire con prudenza. Il tuo reddito aumenta e puoi comprare qualcosa che volevi avere. La tua fortuna professionale sarà ora legata all’arte, alla spiritualità, alla creatività, alla decorazione, alla danza, alla musica e alla politica. Con il tuo senso visionario, profetico e il tuo dono della comunicazione potrai guidare milioni di persone. La tua sola presenza farà miracoli in molti.