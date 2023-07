Oroscopo Branko domani 4 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Sono giorni leggermente negativi per la vita di coppia. Le discussioni si concatenano l’una con l’altra e si raggiungeranno stati di tensione davvero preoccupanti. Sii cauto quando cerchi le risorse finanziarie di cui hai bisogno. Potresti essere coinvolto in una frode. Diffidate dei prodotti finanziari a buon mercato. È necessario che tu sia molto preciso nei tuoi affari professionali, non devi lasciare nulla al caso e legare al massimo le questioni che possono significare successo o fallimento.

Prenditi cura dell’invidia delle persone che hai superato nella competizione professionale. Possono metterti dei bastoni tra le ruote perché ti conoscono così bene. I capricci della persona con cui vivi iniziano a stancarti, la soluzione è parlare di tutto questo in modo naturale e sincero. Essere molto attenti. Sarai nel posto migliore al momento giusto per ottenere le informazioni necessarie per svolgere un’importante questione professionale. Attento.

Gemelli

Hai visto quanti dei tuoi vecchi sogni sono stati realizzati e questo ti soddisfa. Prenditi una pausa prima di tornare alla carica con nuovi obiettivi. Tuttavia, la mancanza di lungimiranza può portarti a una situazione complicata nel campo del lavoro. Prova a legare tutte le estremità libere prima di entrare in progetti su larga scala. I benefici verranno dal coordinamento del lavoro degli altri. Hai molta capacità per farlo e farai immediatamente funzionare bene le cose.

Cancro

Un’idea molto interessante nasce sul posto di lavoro. Non smettere di sostenerlo con tutte le tue forze solo perché non è tuo, può essere di grande beneficio per tutti voi. Il denaro diventa un argomento di discussione permanente in casa, le differenze devono essere risolte attraverso il dialogo, non le imposizioni. In amore, pochissime novità. Il supporto che ora ricevi nei tuoi progetti personali durerà solo una stagione. Devi approfittare di questo momento per affermarti, poi potresti vederti da solo.