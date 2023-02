Oroscopo Branko domani 5 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 5 febbraio Sagittario

Se hai intenzione di praticare uno sport, soprattutto se di squadra, fai attenzione agli infortuni. Evitare il contatto e riscaldare bene le articolazioni. Guidare in sicurezza è sempre un buon consiglio, ma soprattutto oggi per chi è di questo segno. La fretta e le preoccupazioni potrebbero farti perdere la concentrazione al volante. Promettere molto e dare poco è un comportamento che a lungo andare può causare problemi. Fai meno promesse e mantienile. Durante il giorno apparirà un mal di testa.

Oroscopo Branko 5 febbraio Capricorno

Se senti che uno dei tuoi amici ti sminuisce o ti insulta, non esitare a farti valere e chiarire le cose, anche se ti costa un confronto. Prova a mettere ordine nel tuo sistema di controllo finanziario oggi. Altrimenti, potresti trovarti presto sopraffatto dalle ultime spese. Sei predisposto a prendere il raffreddore. Oggi incontrerai una persona in un luogo pubblico che sarà tanto interessante quanto inquietante. Scopri se è un Leone e, in tal caso, fai attenzione alle proposte che ti fa.

Oroscopo Branko 5 febbraio Acquario

A volte ti senti un po’ stanco quando sei con i tuoi amici. Ultimamente ti ritrovi quasi sempre in mezzo a risse. Considera un cambiamento. Sebbene possano sembrare vicini, la passione e l’equilibrio emotivo di solito vanno di pari passo. Non trattenerti se hai voglia di lanciarti, ma metti i mezzi di sicurezza necessari. Ti sarà molto difficile recuperare la marcia dell’attività quotidiana, soprattutto se stai studiando o preparando un lavoro. Non ossessionarti e cerca di aumentare il ritmo a poco a poco.

Oroscopo Branko 5 febbraio Pesci

Non è conveniente per te essere così critico nei confronti del tuo partner solo perché non condivide i tuoi interessi al cento per cento. Se hai intenzione di mangiare fuori, scegli un ristorante rispettabile. Non è male aiutare gli altri e metterci tutto il tuo impegno, ma pensa che oggi quello che avrà più bisogno del tuo aiuto sarai tu. Dire di no ad alcune cose a volte è dire di sì a te stesso. Se stai cercando lavoro, oggi troverai almeno un’offerta. Se ce ne sono più di una, prova a cercare una Vergine dietro una delle opzioni e, se le condizioni sono buone, decidi per la loro.