Chi è Patrizia Vernola moglie di Mino Reitano? Età, lavoro e figli

Patrizia Vernola, moglie dell’artista, ricorda con affetto il suo grande amore per Mino Reitano, insieme a tanti ricordi e sorrisi condivisi insieme. Ora vi diremo di più sull’artista.

Patrizia Vernola, conosciuta anche come Patrizia Reitano, è la moglie amorevole di Mino Reitano, l’artista scomparso nel 2009 a causa di una malattia. Scopriamo di più su di lei, tra biografia e vita privata!

Quali sono le informazioni relative a Patrizia Vernola e dove risiede attualmente?

Patrizia Vernola è la moglie di Mino Reitano. Vive ad Agrate Brianza, dove si trova anche la tomba di suo marito, scomparso nel 2009. Patrizia è stata la grande passione dell’artista, con cui ha condiviso la gioia di formare una famiglia e il dolore della malattia che lo ha portato alla morte all’età di 64 anni.

L’esistenza privata di Patrizia Vernola

Le interviste rilasciate da Patrizia Vernola e suo marito nel corso degli anni hanno rivelato una vita privata unica ed inossidabile. La loro unione ha portato alla creazione di una famiglia felice e ha permesso loro di condurre una vita piena di amore e complicità.

Patrizia e Mino Reitano si incontrarono per caso, come raccontato da Patrizia a Tv2000. Lei era in vacanza con i suoi genitori, mentre lui era impegnato in una tournée. Dopo uno sguardo che sembrava aver fermato il mondo, lui le chiese di rivedersi e, pochi mesi dopo, arrivarono alle nozze. La notizia del loro matrimonio fu una sorpresa per tutta Italia, poiché nessuno sapeva della loro relazione. Mino Reitano, ospite di Mike Bongiorno, ha annunciato la loro unione durante la trasmissione, dichiarando che si sarebbero sposati la settimana seguente.

Patrizia Vernola e Mino Reitano erano sposati e avevano figli.

Nel marzo 1977, Paola Vernola e Mino Reitano si sono sposati. Paola Reitano ha avuto due figlie da suo marito, Giuseppina Elena (nata un anno dopo le nozze) e Grazia Benedetta (un anno più tardi). Le figlie erano molto legate ai loro genitori e sono sempre rimaste al fianco di loro padre fino alla sua ultima giornata.

Patrizia Vernola ha condiviso con L’Arena di Massimo Giletti, nel 2010, come lei e suo marito hanno portato un rapporto simbiotico. Dopo la sua morte, la solitudine è compensata solo dalla presenza delle loro figlie che l’hanno amato profondamente. Lei vuole essere una fonte di forza per loro, non solo come madre, ma anche come figura paterna.