Oroscopo Branko weekend sabato e domenica 4 e 5 febbraio 2023, le previsioni astrali

Ariete

Tieni d’occhio il tuo estratto conto. È molto probabile che tu non stia tenendo conto del fatto che molto presto dovrai affrontare una grossa spesa per la quale non hai fornito fondi. È probabile che riceverai un’offerta nel campo professionale. Medita prima di prendere decisioni che cambiano la vita e consulta chi ti circonda. Oggi scoprirai alcune informazioni sconosciute in relazione alla tua famiglia più lontana. Non è detto che questo ti aiuti praticamente o economicamente, ma ne sarai entusiasta.

Toro

Quelli che sembrano seri problemi economici non lo sono poi così tanto. Forse stai attraversando un momento delicato, ma saprai come uscirne se applichi il buon senso. Se devi prendere una decisione importante, cerca il supporto di una persona di fiducia che ti consigli, perché il tuo giudizio oggi non è molto equilibrato. Giornata favorevole alle sorprese, anche se la portata in cui appariranno non è molto definita. Un vecchio amico, un reddito improvviso o forse qualche brutta notizia.

Gemelli

Non prestare attenzione a chi critica il tuo modo di vestire. Difendilo come un’altra espressione della tua personalità. Allora, non criticare gli altri dopo. La stanchezza può influire sulla tua salute. Le difese diminuiscono e sei un eccellente terreno fertile per batteri, virus e altri insetti che possono essere visti solo al microscopio. Nei prossimi giorni, qualche importante problema familiare richiederà tutta la tua attenzione e ti impedirà di concentrarti su altre questioni. Attenzione agli scivoloni

Cancro

Questo non è un buon momento per prendere in prestito cose. Non impegnarti in debiti o favori che in futuro dovrai pagare a prezzo d’oro. Invitare tutti o pagare per il giro di tutta la banda è una cosa che si può fare di tanto in tanto, ma che la tua tasca può notare se la ripeti frequentemente. Sarai sorpreso dal grado di accettazione che ottengono le tue proposte. Non è un caso ma il risultato della doppia combinazione del tuo buon momento intellettuale e del tuo lavoro.

Leone

Se stai pensando di attaccare il tuo peso in eccesso frontalmente, oggi è un buon giorno per iniziare. Pianifica bene la tua strategia e non fissare obiettivi irraggiungibili o a brevissimo termine. La tua capacità di attrarre fisicamente è a un punto molto alto in questi giorni. Fai un po’ scegliendo i vestiti che indossi bene e prendendoti cura di come pettini i capelli. Un incidente di prima mattina segnerà l’intera giornata. Sarà difficile per te liberarti del malumore e concentrarti, la cosa migliore sarà affrontare la giornata senza crearti altri problemi.

Vergine

La tua totale mancanza di puntualità sta cessando di essere un aneddoto e sta diventando un problema serio. Portare avanti l’orologio è un trucco semplice ma efficace. È da tempo che pensi di meritare una promozione professionale. Ti accontenterai persino di essere riconosciuto per il tuo lavoro. Tempi migliori arriveranno presto. Complicazioni o problemi sul posto di lavoro non possono essere il risultato del caso quando gli altri stanno bene. Fai attenzione a un partner con interessi opposti.

Bilancia

Questo mese si preannuncia molto buono in campo economico e che vi darà una buona dose di sicurezza. Cerca di evitare la tentazione di spese inutili. Stai dedicando troppo tempo alla passione nel campo delle tue relazioni amorose. Non è male, ma non danneggia i tuoi obblighi. Vedrai come ti arrivano buone notizie da lontano, legate al ritorno di qualcuno che apprezzi. In città, cerca di guidare con molta prudenza oggi.

Scorpione

Idee sfortunate ti passano per la testa. Se il fantasma del fallimento ti perseguita, prova a relativizzare la situazione e non scegliere di prendere misure drastiche. Hai mai pensato di cambiare la tua routine del tempo libero? Fallo e scoprirai nuove opportunità, devi solo decidere. Il cioccolato non ti si addice. Quella persona che si è avvicinata a te inaspettatamente può aiutarti a migliorare la tua immagine personale di fronte agli altri. Non rifiutarlo per piccoli dettagli.

Sagittario

Una persona molto vicina, forse un parente, oggi ti deluderà a causa del suo eccessivo egoismo. Se stai attento, scoprirai in tempo le loro intenzioni di approfittarsi di te. Le cose sono molto tranquille in questi giorni nella zona della coppia. Goditi e prodiga le tue attenzioni affinché la situazione duri, che ti dia pace interiore. I tuoi genitori pensano ancora che tu sia troppo giovane per avere una relazione profonda. Parla con loro e cerca di capirsi.

Capricorno

Le complicazioni attendono all’interno della coppia. Misura bene le tue reazioni nei litigi, sii molto sincero e pensa che c’è un passo dalla freddezza all’indifferenza. I tuoi sforzi per entrare in contatto con una persona al lavoro non avranno molto successo oggi. Potresti non usare la strategia giusta. Quando i problemi e gli scontri peggiorano, scommetti sul consenso, sul dialogo. Sei in una situazione favorevole che ti permetterà di uscirne più forte.

Acquario

Fai attenzione a non criticare quella persona che odi, perché quella critica può raggiungere le sue orecchie e può crearti più di un problema di cui non hai bisogno. Prenditi cura della pelle. Qualcuno nel tuo ambiente familiare spenderà eccessivamente. Esprimi la tua opinione solo se pensi di trovare ricettività e non farne un dramma. Hai la sensazione di aver perso la capacità di contattare persone dell’altro sesso. Vacci piano, tutto arriverà quando meno te lo aspetti.

Pesci

Non stai affrontando bene quel problema che ti preoccupa così tanto. Come in troppe occasioni, non si riesce ad arrivare in fondo alla questione. Oggi c’è un conflitto tra i tuoi interessi personali e professionali. L’opzione migliore è conciliare le esigenze di entrambi. Optare per la famiglia. Non sembra che sedersi accanto al telefono sia il sistema migliore per organizzarsi. Se non hai piani precedenti, prendi l’iniziativa e usa la tua immaginazione.