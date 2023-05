Oroscopo Branko domani 5 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Dopo alcuni giorni che non sono stati buoni come avresti voluto, ora la fortuna torna nella tua vita sia in materia di lavoro e finanze che in campo sentimentale o familiare, dove ti aspetta una sorpresa chiaramente positiva legata al tuo partner o bambini, o un’illusione che si materializza.

Vergine

L’eccellente influenza che stai ricevendo dal Sole e da Urano può rendere questo uno dei migliori segni di questo giorno, con qualche obiettivo che si avvererà nel tuo lavoro, affari o altri affari mondani. Dopo aver fatto numerosi sforzi, ora qualcosa che stavi inseguendo arriva nelle tue mani.

Bilancia

Grazie all’aiuto delle stelle vi aspetta un’ottima giornata di lavoro, ma più specificamente per le questioni materiali e finanziarie, in cui avrete senza dubbio buone notizie. È un momento ideale nel caso in cui devi prendere qualche tipo di iniziativa legata al business, al mercato azionario, alle banche, alle azioni e altro.

Scorpione

Dovresti abbassare un po’ i toni e sforzarti di agire in modo più diplomatico, altrimenti potresti farti dei nemici inutilmente. Fortunatamente oggi inizierai questo processo in modo naturale e ti calmerai dopo alcuni giorni in cui sei stato più bellicoso e dispotico del solito.