Oroscopo Branko domani 6 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti aspetta una giornata un po’ scomoda, di quelle in cui sorgono problemi dell’ultimo minuto e, in generale, tutto va diversamente da come ti aspettavi, come se fossi una nave con il vento contrario. In realtà, alla fine, andrà tutto bene, anche se in modi molto diversi da quelli con cui ti saresti sentito a tuo agio.

Vergine

Non essere troppo esigente, né con gli altri né con te stesso. Oggi potresti avere quel problema e dovresti rilassarti o prendere le cose con più calma. Gli altri sono responsabili, ma tu lo porti a tal punto che sembra che la tua vita dipenda da questo, almeno questo è quello che potrebbe accaderti oggi, perché sarai anche molto nervoso.

Bilancia

Le cose non sono come sembrano e quindi è conveniente che oggi non vi facciate grandi illusioni. Riceverai ottime notizie o ti aspetterai che succeda qualcosa di molto buono in relazione al lavoro o alle finanze. Tuttavia, devi stare attento perché c’è il rischio che alla fine tutto venga frustrato, sia un falso allarme o passi oltre.

Scorpione

Oggi ti lascerai trasportare dai sogni, o almeno lo farai in molti momenti della giornata. Ti costerà più del solito calpestare il terreno e concentrarti sugli affari e sugli impegni quotidiani, comunque, e nonostante tutto, avrai una giornata fortunata o la vivrai come tale. Sarà una bella giornata nella vita intima.