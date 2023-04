“Adesso posso esprimere il mio pensiero riguardo a Nikita”. In seguito al GF VIP 7, Onestini si apre: rivela ogni dettaglio

Grande Fratello VIP 7: il punto di vista di Luca Onestini sulla vittoria di Nikita Pelizon. La vittoria dell’influencer triestina ha sorpreso tutti, soprattutto poiché Oriana e Tavassi erano considerati favoriti nel famoso reality presentato da Alfonso Signorini. La finale è stata caratterizzata da emozioni contrastanti, momenti di tensione e alcuni comportamenti poco eleganti.

Alcuni sostenitori dei Donnalisi, il gruppo social nato per supportare la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, si sono rivolti contro Oriana Marzoli. L’hanno ridicolizzata e hanno pronunciato parole offensive, dimostrando un atteggiamento aggressivo che ha richiesto l’intervento dei bodyguard. In seguito, quasi è scoppiata una rissa tra Antonella e Micol, creando una situazione caotica.

Nikita batte la concorrenza: le riflessioni di Luca Onestini

La vittoria di Nikita Pelizon ha suscitato molto interesse, in particolare perché era l’unica “Persiana” rimasta e molti ritenevano che il gioco di squadra degli “Spartani” potesse essere vincente. Invece, non è stato così. Subito dopo la fine del GF Vip, l’ex concorrente Luca Onestini ha ammesso sinceramente: “Non tifavo per Nikita, ma ha vinto. Quindi, complimenti”.

Per chi non lo sapesse, Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avuto una relazione all’interno della Casa. Tuttavia, la storia non è decollata e tra i due ci sono stati momenti di tensione e reciproche accuse. Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne sull’influencer triestina afferma: “Ho notato che aveva perso i suoi amici più stretti e non volevo che vivesse in isolamento. Mi è sembrato strano che la gente credesse alla parte che ha interpretato, ma va bene così. Il pubblico ha deciso di premiare questo comportamento, avete già una trama per la prossima edizione”.

Luca Onestini ha poi concluso il suo pensiero con una frecciata a Nikita Pelizon: “Non credo molto in queste cose, ma non c’è rancore. Faccio i complimenti a lei, che si goda la vita”. Insomma, Luca ritiene che Nikita abbia “interpretato un ruolo”. E a questo punto, considerando il tono utilizzato, sarà davvero difficile immaginare un futuro da ‘amici’ tra i due ex quasi fidanzati. O no?