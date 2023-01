Oroscopo Branko domani 6 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 6 gennaio Sagittario

Gioie, felicità o piaceri che oggi ti arriveranno da dove meno te lo aspetti o dalla mano della persona che meno hai immaginato. È un giorno favorevole, soprattutto per la famiglia e gli affari di cuore, ma sarà anche un giorno di sorprese e novità in meglio. Molto favorevole per viaggi, sia brevi che lunghi.

Oroscopo Branko 6 gennaio Capricorno

È probabile che inizi la giornata con molta tensione, stress o addirittura un brutto carattere, ma man mano che avanzi, tutto cambierà radicalmente in meglio grazie a sorprese tanto piacevoli quanto inaspettate che influenzeranno la tua vita intima. E se sei preoccupato per una questione di lavoro, alla fine si risolverà senza problem

Oroscopo Branko 6 gennaio Acquario

Oggi ti aspetta una giornata di grande tensione e stress perché tanti problemi e anche attacchi nemici ti arriveranno inaspettati, e non ci sarai riuscito quando ne avrai già un altro sopra di te. È una giornata un po’ difficile, ma sarà anche difficile perché sarai piuttosto nervoso e con una predisposizione collerico-malinconica.

Oroscopo Branko 6 gennaio Pesci

Rimanete fermi nei vostri propositi e non fatevi spaventare dalle difficoltà che possono presentarsi o perché chi vi circonda potrebbe non essere d’accordo con le vostre idee o il vostro modo di procedere. Sai bene cosa stai facendo e il destino finirà per darti ragione, anche se questo non accadrà oggi, devi essere paziente e calmo.