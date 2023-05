Oroscopo Branko domani 6 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi la tua buona stella non solo brillerà per portarti fortuna, successo o realizzazione, ma ti ispirerà anche a dare il meglio di te stesso a chi ti circonda, e concretamente a fare qualcosa di molto buono per qualcuno che ne ha bisogno, che sia un amico , un collega, un familiare o anche il tuo partner. Il destino ti ringrazierà molto presto.

Capricorno

Oggi ti aspetta una giornata di intensa lotta, attività e confronto, ma non lasciarti intimidire perché alla fine tutto quello sforzo si trasformerà in vittoria o risultati. Azioni audaci che alla fine ne varranno la pena, tutte legate alla vita professionale e materiale, ma influenzeranno molto anche i tuoi affari personali.

Acquario

Questa sarà una giornata un po’ contraddittoria o instabile per te. Da un lato ti dedicherai ad un’attività appassionata e avrai la tendenza a prendere iniziative o guidare il tuo destino, tuttavia, allo stesso tempo, in altri momenti, sentirai un importante esaurimento interiore e un profondo desiderio di riposare . Ma sarà una buona giornata.

Pesci

La sofferenza per amore è una delle caratteristiche più comuni della tua vita e del tuo destino, e purtroppo oggi rivivrai questa dolorosa esperienza, vuoi perché la persona che ami ti ferisce, vuoi perché dai tutto per aiutarla e salvarla in un momento difficile tempo nella sua vita. Può essere una giornata difficile, vai saggiamente.