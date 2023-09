Oroscopo Branko domani 6 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Se sei stanco di ciò che la vita ha da offrirti adesso, potrebbe essere il momento di intraprendere nuove strade. Prova altre alternative vitali con cautela. Il senso di cooperazione e tolleranza saranno armi importanti per mantenere a galla l’azienda nella quale vi siete imbarcati. Non ricorrere mai allo scontro. Non potrete sfuggire ai momenti di tensione nel quadro della relazione di coppia. Ci sono cose che non puoi evitare perché il confronto delle idee è inevitabile.

Toro

Le stelle sono in una posizione favorevole per coloro che sono determinati a difendere le proprie idee, convinzioni e filosofie contro ogni previsione. Non è il momento di arrendersi. Nella lunga lista di cose da fare, inizia dalla più semplice, così ad ogni passo che farai con fermezza acquisirai la sicurezza di cui hai bisogno. Ora, la cosa importante nella tua vita è uno sforzo di analisi. Concentrati su obiettivi chiari per non disperderti e sfruttare al meglio tutte le tue energie.

Gemelli

Un’attrazione fatale si avvicina al vostro ambiente più vicino, una relazione può assumere un tono molto profondo o drammatico, con una fine incerta ma non molto lontana nel tempo. Oggi potrebbero venire alla luce questioni familiari nascoste o segrete legate al passato. Può creare una situazione molto spiacevole e imbarazzante per tutti. Paure e sensi di colpa infondati si avvicinano, come nuvole nere all’orizzonte. Liberati dal peso di quelle paure e ti muoverai più velocemente.

Cancro

Se avete problemi relazionali, la capacità di cooperare, la diplomazia e di accettare gli altri così come sono, saranno gli ingredienti per ritrovare l’armonia. Evita di farti manipolare da chi, per la sua posizione, ritiene di avere il diritto di disporre della tua vita privata. Se rimani saldo otterrai il rispetto degli altri. Non dovresti preoccuparti troppo di un impegno ai massimi livelli. Saprai, come sempre, comportarti all’altezza delle circostanze in qualsiasi ambito sociale.