Chi è Simona, la presunta truffatrice degli anziani Francesco, secondo Le Iene: età, professione e luogo di residenza

Un Tragico Incontro: L’esperienza di Francesco Con la Danzatrice Di Lap dance

Il celebre show televisivo italiano di Italia 1, Le Iene, ha battuto gloria sul caso straziante di Francesco, un anziano di Roma coinvolto in una relazione intrinsecamente dannosa con una ragazza di 28 anni, aspirante ballerina lap dance proveniente dalla Romania.





Un decennio fa, la giovane donna avrebbe convinto Francesco di essere calata nella rete del suo amore condannandolo a un drammatico destino che l’ha portato sulla soglia della rovina, sia finanziaria che emotiva. Francesco ha condiviso il suo dramma di essere vittima di una truffa che lo ha spinto, per ben sette anni, nelle grinfie di una penuria estrema, obbligandolo a sottostare a sforzi lavorativi non consoni alla sua età per saldare i debiti contratti.

L’arduo viaggio di Francesco

Al presente, a 80 anni, Francesco persiste nel menare la vita di rappresentante, affrontando ogni giorno con irremovibile determinazione. Ha svelato la sua storia di perdita improvvisa della sua dimora, la sua auto e tutto ciò che possedeva, costretto a rimettere le pezze alla sua intera esistenza. Dopo una tempesta di angoscia durata due giorni, riuscì a trovare la forza di recarsi a Bucarest, denunciare la giovane donna e dar avvio ad una lunga battaglia legale contro di lei, durata oltre sette anni.

La disavventura di Francesco ha suscitato interesse tra i media anche in Romania, diventando un caso emblematico che ha attirato l’attenzione di molteplici reti televisive. Durante la sua relazione con la giovane, durata appena due anni, Francesco avrebbe estratto dalla propria tasca la folle cifra di più di 700.000 euro per lei. La figlia di Bucarest è stata giudicata colpevole di truffa e riciclaggio dal tribunale della capitale rumena nei riguardi di Francesco.

Per seguire la sentenza del processo d’appello, Francesco è stato accompagnato in Romania dagli inviati del programma Le Iene, Filippo Roma e Marco Occhipinti. La ricchezza accumulata dalla ragazza, inclusi soldi, proprietà, terreni e veicoli, è stata confiscata dal tribunale.

Il verdetto contro Simona

Francesco incontrò la donna, che si chiama Simona, mentre era a lavoro come rappresentante di spumanti e champagne. La loro storia iniziò come un’attrazione mutuale e si sviluppò con incontri personali. Col passare del tempo, Simona cominciò a richiedere costantemente somme di denaro per presunte emergenze, come malattie, questioni familiari o pagamenti per il mutuo della sua abitazione a Bucarest.

In un acceso momento di convinzione, Simona persuase Francesco a mettere in vendita la sua casa nel centro di Milano, residenza natia dell’uomo in cui era cresciuto. Il prezzo di vendita della casa fu ridotto rispetto al suo valore di mercato e una parte dell’importo fu riversata su Simona. Francesco racconta di come ella gli avesse promesso di visitare un medico per poter avere una figlia con lui dopo la vendita della casa. Tuttavia, una volta ottenuto il denaro, la ragazza scomparve misteriosamente, cessando ogni contatto con Francesco.

Francesco è tornato al lavoro per far fronte alle spese dell’affitto e per sopravvivere. Si è imposto un budget giornaliero massimo di due euro per il cibo. Simona è stata condannata a pagare una somma di risarcimento di oltre 600.000 euro a Francesco e si attende che la sentenza di appello si svolga il 19 giugno.