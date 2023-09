Oroscopo Branko domani 6 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

È importante che cerchi l’imparzialità in una questione che non ti riguarda direttamente, ma in cui sono coinvolte le persone che ami molto. Devi essere consapevole che oggi puoi uscire da qualsiasi situazione con solo un piccolo sforzo. D’ora in poi le stelle ti renderanno la vita più facile. Nell’ambiente pianificate una pausa inaspettata, se il vostro rapporto sentimentale è robusto la crisi potrebbe essere sul posto di lavoro. Appoggiati al tuo partner per uscire dalla routine.

In questi giorni sarai più disposto a divertirti e a divertirti; intrattenimento, giochi e sport saranno le tue preferenze principali, al di sopra dell’amore o del tuo partner. Vedi le cose con più entusiasmo rispetto alle ultime settimane, semplicemente perché il tuo ventaglio di possibili scelte lavorative si è ampliato notevolmente. Le sorprese segneranno la giornata, che non sarà per niente come ti aspettavi. Non confondete l’amicizia con l’amore, sarebbe un atteggiamento molto pericoloso.

Bilancia

Dovrai affrontare prove che richiedono grande impegno e, soprattutto, perseveranza. Le cose non saranno facili, ma sta arrivando un finale molto soddisfacente. Quasi nulla è gratis, soprattutto in ambito lavorativo. Se vuoi migliorare dovrai dedicare più tempo, soprattutto ai compiti che nessuno vuole fare. Il desiderio di riconoscimento in ambito professionale è così forte che ormai ti spinge su strade che non avevi mai considerato legittime. Resistete e soprattutto abbiate tanta pazienza.

Scorpione

Il sentimento di dipendenza in campo sentimentale vi fa pesare la relazione come un macigno. L’amore esiste, devi solo reindirizzare i tuoi legami. Optate per l’equilibrio, per i punti intermedi ed evitate gli eccessi che possono spingervi in ​​situazioni tutt’altro che realistiche. Dovresti avere i piedi per terra. Il desiderio di controllare e manipolare una persona che apprezzi può porre fine all’amicizia tra i due. Se non riconsideri la tua posizione, potrebbe essere meglio così.