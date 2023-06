Oroscopo Branko domani 7 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non prendere le cose troppo in fretta, non sempre possono andare come vogliamo noi e comunque sei molto fortunato e sei in un ottimo momento, inoltre non è un male se un giorno va un piccolo errore o le cose non vanno come vorresti Oggi avrai una sorpresa negativa al lavoro.

Vergine

È importante che tu scenda a terra in questo momento perché potresti essere deluso dall’amore o semplicemente da una persona cara. Quando ami, dai tutto e se l’altra persona non ti corrisponde come vuoi e di cui hai bisogno, può causarti un grande dolore. Devi stare attento perché una brocca di acqua fredda ti minaccia.

Bilancia

La predominanza del pianeta Plutone, anche se dissonante, vi darà la forza necessaria per prendere decisioni nella vostra vita che fino ad ora non avevate osato, a causa della loro difficoltà o disagio. Ma questa posizione astrale, di per sé negativa, ti sarà favorevole e ti darà il coraggio necessario per fare ciò che devi.

Scorpione

Grande passione, grinta e attività, soprattutto nel lavoro; Ma è un’attività che potrebbe essere un po’ mal indirizzata o spendere molte energie per qualche obiettivo relativamente poco importante, che potrebbe attrarti molto, ma in realtà sarebbe piuttosto poco pratica.