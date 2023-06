Oroscopo Branko domani 7 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Questa sarà una giornata un po’ tesa o conflittuale per la stragrande maggioranza dei segni, a causa di un’influenza dissonante di Plutone, tuttavia sarai tra i pochi che si salveranno grazie all’influenza favorevole del tuo sovrano Giove. Avrai una grande attività e sarai appassionato, ma lo canalizzerai bene.

Capricorno

Grandi problemi o preoccupazioni che sorgeranno inaspettatamente e influenzeranno l’ambiente familiare, i bambini o la vita domestica e intima in generale. Ma non ti devi innervosire perché nello stesso modo in cui arrivano possono scomparire dopo, in realtà sarebbe un pericolo più apparente che reale.

Acquario

Oggi l’influsso dominante di Plutone, nonostante non sarà molto armonioso, vi darà la forza necessaria per andare avanti e superare ogni tipo di ostacolo esterno e anche paure interne. È una buona giornata per questioni di lavoro, ma non perché sarai molto fortunato, ma a causa della tua grande battaglia.

Pesci

Questo sarà uno dei pochi segni favorevoli in una giornata astrologicamente difficile. Tuttavia, grazie ai buoni aspetti di Giove, hai una giornata che potrebbe anche portarti un colpo di fortuna o una gioia che non ti aspettavi sul lavoro o sulle finanze. La sfortuna di un nemico può essere la tua fortuna.