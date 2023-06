Oroscopo Branko domani 7 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Tutto indica che ti aspetta una giornata difficile dal punto di vista lavorativo, una giornata molto sovraccarica con tanti problemi, in cui potrebbero sorgere battute d’arresto o imprevisti su cui non avevi previsto. Nel pomeriggio andrà meglio e in quel periodo vivrai i momenti più belli con i tuoi cari. Devi essere prudente.

Toro

Un cattivo aspetto del Sole e di Plutone indica che oggi le cose non saranno facili, specialmente nelle questioni di cuore. Senza rendertene conto potreste lasciarvi trasportare da basse passioni e favorire conflitti o dare grande importanza a cose che in realtà non ce l’hanno. Questo ti succederà sia in amore che sul lavoro.

Gemelli

Un contatto dissonante tra il Sole e Plutone, per tutta la giornata, minaccerà di far emergere il tuo lato più distruttivo o conflittuale. Soprattutto devi sforzarti di prendere decisioni o fare cose sempre mosso dalla tua testa e dal tuo lato più razionale, e non da impulsi ed emozioni, altrimenti potresti pentirtene.

Cancro

Oggi una posizione avversa di Plutone potrebbe portarvi a tirare fuori il vostro lato più violento o rabbioso in situazioni che, in generale, non sono così importanti o potrebbero essere risolte in altro modo. La tua grande sensibilità naturale oggi potrebbe diventare la lava di un vulcano in eruzione, anche se dipende da te, pensa prima di agire.