Oroscopo Branko domani 7 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Questa giornata sarà presentata con un ritmo piuttosto frenetico, con alcuni imprevisti e cose da risolvere all’ultimo minuto, ma al momento di decidere avrai molta chiarezza mentale. Sostieniti con la tua famiglia, in caso di dubbi.

Toro

Alcune voci circoleranno intorno a te che potrebbero danneggiarti, quindi fai attenzione perché qualcuno potrebbe usare quelle informazioni contro di te. Ascolta le opinioni delle persone che ti amano bene, anche se ti sembrano conservatrici. Non contare le incidenze.

Gemelli

Il tuo benessere emotivo dipenderà dalla sicurezza materiale e penserai a come aumentare il tuo reddito per migliorare la tua posizione. Tuttavia, dovresti essere vigile perché alcune persone con cui negozi potrebbero cambiare i piani all’ultimo minuto e questo potrebbe causare squilibri finanziari.

Cancro

Con la luna nel vostro segno i vostri doni naturali saranno esaltati e irradierete un magnetismo molto speciale. Approfitta di questa energia per migliorare la tua seduzione e mostrare i tuoi sentimenti. Inoltre, sarà il momento di definire i prossimi passi per soddisfare i tuoi desideri.

Leone

Attraverserete un momento di certo isolamento in cui sarete molto più riflessivi e più vulnerabili alle energie dell’ambiente. Un ciclo sta finendo e guarirai le ferite del passato e ti libererai dalle pressioni per sentirti più autenticamente.

Vergine

I progetti che stai iniziando dovranno passare attraverso alcuni test o subire ritardi prima di poterli mettere in funzione. Nell’amicizia sentirai che i tuoi amici non sono così teneri come vorresti, ma ricorda che non tutti hanno lo stesso modo di esprimere affetto.

Bilancia

La tua partecipazione alla sfera pubblica per realizzare progetti professionali aumenterà e dedicherai molto più tempo al lavoro. Avrai difficoltà a raggiungere un accordo con i tuoi colleghi o partner. Non lasciarti intimidire dalle persone competitive.

Scorpione

In questi giorni la vita di routine sarà intensa e cercherai modi per liberarti dagli impegni e dalle linee guida prestabilite. Sentirai il bisogno di avventurarti nelle discipline per sviluppare ed espandere la tua coscienza. Il tuo maestro spirituale è nelle vicinanze.

Sagittario

Ti concentrerai sulla risoluzione di questioni relative a successioni, crediti o ipoteche. Le circostanze ti richiederanno di mantenere riservate alcune informazioni che gestisci. Navigherai in acque agitate, ma avrai la possibilità di trasformare situazioni che prima sembravano impossibili.

Capricorno

La luna opposta porterà qualche conflitto nella tua vita emotiva perché le questioni familiari sono troppo mescolate con l’amore. Inoltre, sarai molto reattivo a qualsiasi commento del tuo partner e potresti interpretarlo erroneamente. Non lasciare che i capricci disturbino l’armonia della relazione.

Acquario

La tua routine quotidiana verrà alterata quando si verificheranno eventi imprevisti e dovrai risolvere rapidamente i problemi dell’ultimo minuto. Presta attenzione ai tuoi documenti e conserva bene i file perché potresti perdere qualche lavoro importante a causa della distrazione e della fretta.

Pesci

In questo momento non conviene fare speculazioni commerciali o investimenti rischiosi, devi prenderti cura dei tuoi risparmi più che mai. Se hai figli, prenditi più tempo libero da trascorrere con loro, perché ora hanno bisogno del tuo sostegno più di quanto pensi.