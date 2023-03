Oroscopo Branko domani 7 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 7 marzo Leone

La calma tornerà presto a casa tua. Le cose sembrano prendere una piega leggermente diversa rispetto a quello che fino ad ora era stato un po’ il caos degli scontri quotidiani. Al lavoro, una materia misteriosa, che presenta molte incognite, sta per far impazzire te e chi ti circonda. Cerca la soluzione negli aspetti apparentemente meno importanti. Non fidarti di ciò che sembra più sicuro, perché è lì che puoi trovare le insidie ​​​​più importanti. Non dare nulla per scontato e cammina con i piedi di piombo.

Oroscopo Branko 7 marzo Vergine

Se oggi qualcuno propone un appuntamento che disturba la stabilità della tua relazione, non esitare a rifiutarlo o almeno a rimandarlo per un’altra volta. Ora ti farebbe male. Diverse carambole del destino ti affronteranno oggi come avversario con una persona che in passato è stata una delle tue più grandi collaboratrici. Sarà un’esperienza molto interessante. Non dovresti interpretare il ruolo della vittima. Se non sei in condizione di combattere, ritirati in modo dignitoso e impara dai colpi. Presto arriveranno tempi migliori, non dubitarne.

Oroscopo Branko 7 marzo Bilancia

È giunto il momento di esprimere la tua opinione su un problema familiare su cui finora hai taciuto. Se non intervieni rapidamente, le cose possono anche peggiorare. Buoni tempi per iniziare l’assalto agli obiettivi che ti sei prefissato. I venti sono favorevoli e ti spingeranno verso traguardi che solo un mese fa sembravano impossibili. Ti sveglierai con la voglia di conquistare il mondo e schiaccerai l’acceleratore non appena alzerai i piedi dal letto. Buon giorno per guadagnare terreno sulla noia, ma fai attenzione con gli altri.

Oroscopo Branko 7 marzo Scorpione

Attraverso l’esaurimento fisico raggiungerai il riposo spirituale. Impegnati in uno sport fino allo sfinimento, osservando sempre le norme di sicurezza obbligatorie. Migliorare la tua dieta sta diventando, più che una raccomandazione ripetitiva, un bisogno urgente per il tuo corpo. Prepara pasti più leggeri e più sani. Se stai preparando un progetto relativo alla ricerca o all’istruzione, ti vengono presentati giorni decisivi. Metti da parte il resto delle tue occupazioni senza pensarci due volte.