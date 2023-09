Oroscopo Branko domani 7 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Prima di lanciarsi in obiettivi ambiziosi è necessario acquisire le conoscenze necessarie per avere delle vere e proprie carte vincenti. Preparati prima di scommettere. Con un piccolo aiuto potrete rinfrescare i vostri rapporti d’amore, che negli ultimi tempi sono stati scanditi più dalla routine che dai giochi di una volta. Nel corso della giornata vi aspettano novità positive, anche se con esse arriveranno anche delle incognite che potranno rendervi un po’ nervosi. Una sensazione dolceamara.

Toro

Alcuni dei vostri progetti più importanti cominciano ad avere la possibilità di andare avanti, anche se fino ad ora sono rimasti piuttosto paralizzati. Avrai più lavoro. Il tuo desiderio di sfuggire alla monotonia può metterti nei guai oggi. L’ignoto non è sempre migliore della cosa noiosa che già conosci. Essere molto attenti. Evita di fare progetti per il futuro oggi, il tuo umore non è quello più adatto per vedere le cose in modo obiettivo e ciò potrebbe portare a una distorsione dei tuoi propositi.

Gemelli

Se chiedi aiuto alla persona giusta, te lo darà senza alcun impedimento. Avrai l’opportunità di realizzare i tuoi piani e progetti in breve tempo. Oggi riceverai una proposta da qualcuno che non ti aspettavi. Accettalo purché non significhi lasciare il tuo partner in sospeso o un impegno con la tua famiglia. Una persona si rivolgerà a te per chiedere aiuto in una questione che non ti piace, ma dovrai stringere i denti per onorare la tua amicizia.

Cancro

Troverai le risposte alle domande che ti sei sempre posto. Le tue amicizie contribuiranno al tuo sviluppo, non ti mancherà una mano per andare avanti. Hai motivi per essere arrabbiato per quello che sta accadendo, ma fai attenzione a chi lo paghi, perché potresti anche perdere un amico o danneggiare gravemente il tuo partner. Non puoi ritardare una decisione di carattere personale che determinerà in gran parte il tuo futuro nei prossimi mesi. Agisci con coraggio.