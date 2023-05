Oroscopo Branko domani 9 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

In questi giorni saremo tutti sotto il dominio di Urano, il pianeta delle grandi sorprese e che capovolge tutto, e nel tuo caso queste sorprese potrebbero essere nella tua economia o patrimonio, affari materiali o affari. Se oggi avevi intenzione di effettuare un’operazione importante o una spesa importante, dovresti pensarci molto.

Vergine

Quando i percorsi e le opportunità sono esauriti e non hanno più nulla da offrirti, improvvisamente, e in modo del tutto inaspettato, ti verrà incontro un nuovo percorso, un nuovo sostegno, un nuovo stimolo o una nuova speranza, sotto forma di una persona, di un evento o di un nuova opportunità offerta da qualcuno che tornerà nella tua vita.

Bilancia

Sta arrivando nella tua vita una piacevole sorpresa legata al campo familiare o sentimentale, forse una nuova relazione o una grande amicizia, anche un’avventura folle e passionale che può nascere nell’ambiente del tuo lavoro o della tua vita sociale, e che porterà ” aria fresca” nella tua vita. Diventerai un po’ matto per ritrovare la tua sanità mentale.

Scorpione

Le emozioni ti giocheranno uno scherzo oggi perché oggi sarai depresso o malinconico senza che ci sia davvero un motivo solido per questo, perché anche se credi che ci sia, alla fine gli eventi ti dimostreranno che non è così. Urano regnerà in questi giorni e quando ti aspetti il ​​peggio allora può essere il contrario.