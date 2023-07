Oroscopo Branko e Paolo Fox 8 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

È possibile che in questo momento tu stia attraversando un periodo in cui hai mal d’amore. Inoltre, non ti senti riconosciuto per quello che vali dalle persone intorno a te e soffri per questo. Se è così, la cosa migliore che puoi fare è parlarne. Spesso di solito è solo un problema di comunicazione. È sempre meglio giocare con le carte sul tavolo e regolare i conti il prima possibile. Solo allora puoi iniziare con un nuovo piede nelle tue relazioni.

Toro

Potresti attraversare un periodo oggi in cui metti in discussione tutto. Potresti essere stanco della vita che conduci ora e avere un bisogno diffuso di cambiamento. Ma non sei sicuro da dove cominciare. Cerca di partire dal punto dei tuoi desideri e dei tuoi bisogni, per poi trasformarli in obiettivi specifici e concreti. Dovresti darti i mezzi e le scadenze realistiche per raggiungerli. Potrebbe essere molto produttivo.

Gemelli

Oggi potresti avere una giornata molto frenetica davanti. Allaccia le cinture, perché sentirai le scosse. Azione, emozione, amore… Ci sono tutti gli ingredienti per rendere questo giorno un momento indimenticabile, anche se un po’ troppo commosso per i vostri gusti. Non preoccuparti, potresti anche sudare freddo, ma tutto dovrebbe finire in un lieto fine e in buona forma. Anche se a volte ti senti un eroe tuo malgrado.

Cancro

È chiaro che non si può essere giudici e parti. Oggi ti verrà chiesta la tua opinione in relazione a una questione che ti riguarda personalmente data la portata dei tuoi sentimenti nei confronti di alcune delle persone coinvolte. Sarete tentati di prendere posizione e partecipare attivamente a questa discussione. Dovresti essere vigile, ma se senti di non poter essere obiettivo, ritirati e non complicare ulteriormente la situazione.

Leone

Anche se ti senti molto orgoglioso della tua grande pazienza, oggi questa virtù non sarà esattamente la più facile da sperimentare. Oggi avrai la sensazione di aver raddoppiato in quattro per arrivare al luogo in cui ti trovi e sentirai anche di aver raggiunto un punto di non ritorno. Lascia che il sovraccarico di emozioni che ti agita esploda. Non dovresti costantemente costringerti ad agire delicatamente. Se bruci dentro, tira fuori le fiamme per dare loro aria.

Vergine

Oggi sarà una giornata meravigliosa. La fortuna ti sorride e ti guida ad ogni passo che fai. Sicurezza luminosa e buon umore. La tua gioia di vivere è alimentata dall’amore e dalla tenerezza che provi per le persone che ami. Oggi sarete piacevolmente sorpresi dal modo toccante che hanno scelto di raccontarvi quanto apprezzano la vostra presenza e il vostro amore. Quindi lasciatevi coccolare.

Bilancia

La cosa migliore che puoi fare oggi è stare fermo. Per ora, non dovresti partecipare a guerre che non ti riguardano. Se ti schiererai, l’unica cosa che otterrai è farti dei nemici. Mostra il tuo meglio per calmare le situazioni caotiche. Dovreste anche mettere al lavoro la vostra arte della diplomazia e risvegliare il vostro amore per la pace. Devi rimanere ai margini del campo di battaglia, ma essendo totalmente neutrale, altrimenti, peggiorerai il problema.

Scorpione

Durante tutta la giornata potresti avere l’opportunità di esprimere le tue idee e opinioni con grande libertà. Approfittatene, ma non siate irregolari o fragili. Cerca di mantenere una gentilezza e una natura comprensiva. E alla fine accetta l’idea di condividere e confrontare le tue opinioni con quelle degli altri, invece di volerle imporre a tutti i costi. In questo modo, ti sentirai più considerato e apprezzato.

Sagittario

Oggi le tue emozioni potrebbero diventare pericolose e incontrollabili. A volte vuoi persino che tutti sappiano come ti senti e sembri pronto ad agire senza pensare a nulla che ti faccia risaltare. Sei quasi come un bambino che diventa capriccioso per attirare l’attenzione di sua madre. Ma d’altra parte, non vuoi che qualcuno veda in te un elemento disturbante del gruppo. Quindi non fare cose stupide.

Capricorno

Durante il giorno potresti vivere un momento molto strano e, allo stesso tempo, molto piacevole. È un incontro con un amico buono, molto vicino o futuro. In modo casuale, incontrerai questa persona e ti renderai conto, man mano che la relazione progredisce, che sei esattamente sulla stessa lunghezza d’onda. Sperimenterai sensazioni deliziose e sensibili. Non perdere una briciola di questi momenti, perché passano velocemente e sono così meravigliosi …

Acquario

Continui a sorridere, anche se oggi avrai difficoltà ad essere ascoltato. Hai la sensazione che qualcuno stia osservando ogni tuo gesto, che qualcuno ti stia guardando alle spalle tutto ciò che stai facendo. Hai l’impressione di trovarti di fronte a un maestro che ti giudica con grande durezza. Non lasciatevi intimidire da coloro che si danno molte arie. Hai così tanto diritto di esprimerti su ciò che vuoi, ma tieni presente che non sei uno qualsiasi.

Pesci

Ieri stavi lanciando scintille, ma per tutto il giorno dovrai calmare un po ‘i tuoi trabocchi emotivi. Invece di agitarti freneticamente come un pesce fuor d’acqua, prova a sederti per un minuto e non pensare a nulla. La tua costante irrequietezza può disturbare le tue relazioni d’amore. Tua moglie / uomo vorrebbe averti, almeno per una notte, solo per lei / lui senza che tu vada in giro per casa appeso al telefono.