Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 10 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Le previsioni per questo segno questa settimana indicano che la tua missione sarà finalmente quella di scoprire come puoi essere più efficiente in tutte le tue aree. Evita di confrontarti con chi ti circonda e rimuovi dalla tua agenda tutto ciò che hai rimandato per realizzarla. Avanzerai molto e alla fine dei tuoi giorni sentirai una grande soddisfazione.

TORO

Urano visita questo segno. È probabile che tu non abbia iniziato l’anno come previsto, ma ciò significa che ti stanno arrivando nuove sfide. È tempo di lasciarsi andare e progredire. Usa questa settimana per riflettere e mettere su carta cosa ti fa davvero bene e cosa no. Spegni il filtro della ragione e dai spazio alla creatività, è il tuo forte.

GEMELLI

Secondo le stelle, questa settimana è l’inizio del vostro anno 2023. Si avvicinano i rinnovamenti e la necessità di modificare gran parte della vostra vita. Avrai un problema solo se agisci come al solito, impulsivamente. Puoi farlo, ma facendo un passo alla volta. Prenditi il ​​tuo tempo per scegliere bene e le decisioni si rifletteranno nei prossimi mesi.

CANCRO

Valuta bene cosa desideri per questo 2023. È una settimana in cui ti senti giù per l’anno difficile che ti sei lasciato alle spalle. Ti piace la tua realtà, ma il tuo io interiore vuole andare di più. Trasforma te stesso, modifica, cambia e rimuovi quell’energia che a volte è stagnante poiché scorrerà così. Troverai tutto quello che stai cercando.

LEONE

Secondo gli astri questo segno saprà sfruttare al meglio il 2023. Questa settimana in particolare è fondamentale per voi per organizzare le vostre priorità. Per ottenere un buon anno, il primo passo è scrivere tutte le tue intenzioni, quindi analizzare dove andare dopo. In questo modo, puoi lavorare su tutto ciò che hai in sospeso. Senza fretta e senza sosta.

VERGINE

Quest’anno l’amore sarà il punto di riferimento, ma ama con te stesso. Smettila di essere pessimista e cambia quel modo di pensare e poi di agire. Tieni presente che i cattivi pensieri attirano la salute e devi prendertene cura. È tempo di fidarsi e delegare. Un gennaio in cui l’universo ti dirà che saprai chi fa bene a te e la strada giusta da seguire.

BILANCIA

Mercurio retrogrado entra questa settimana in modo da fare molta pulizia di tutto. Si tratta di approfondire ciò che ti ha danneggiato durante il 2022 e sistemare nuovamente le carte. L’obiettivo è iniziare a rinnovare l’energia e non pensare che gli altri siano responsabili di tutto. I movimenti ti sono serviti per realizzare e ora saranno fondamentali per armonizzare.

SCORPIONE

Questa settimana inizia perfettamente per farvi alzare la voce. Devi darti il ​​tuo posto e non permettere a nessuno di calpestarti. Fermati per iniziare a realizzare tutto ciò che stai cercando. L’unico suggerimento è che una volta per tutte dica quello che vuole e quello che non vuole. Tira fuori tutto ciò che hai salvato e inizierai a vedere la differenza intorno a te.

SAGITTARIO

Le stelle vi dicono che questa settimana cercate di mantenere un profilo basso, sia nella vita quotidiana che al lavoro. Lo scopo è evitare scontri perché il rischio sarà grande. Fermati a pensare a tutto ciò su cui hai lavorato nella tua mente e rifletti per definire le tue priorità. Arriveranno momenti fortunati di cui dovrai saper approfittare, ma tutto a tempo debito.

CAPRICORNO

Incredibili esperienze si avvicinano in questo ritorno solare. Sarà un inizio di settimana indimenticabile. Per raggiungere questo obiettivo devi essere più attento e svegliarti. Sì, il Capricorno deve svegliarsi quest’anno e seguire le proprie intuizioni per più paure di quelle che genera. Tira fuori quello spirito avventuroso che ti porti dentro ed esplora altri orizzonti. Se non ti muovi, niente ti si avvicinerà.

ACQUARIO

E’ una settimana fondamentale per imparare a distaccarsi dai sentimenti che ti rendono sensibile. Non attaccarti così tanto a un singolo pensiero e sii più flessibile con te stesso. Non logorarti così tanto nel solito e apriti a nuove possibilità, in questo modo avanzerai più velocemente quest’anno e otterrai buoni risultati per tutto il mese di gennaio.

PESCI

Sarà una settimana molto buona, ma è tutto nelle vostre mani. È tempo di sedersi nel presente, osservare molto intorno a te e pensare prima di parlare. Per quanto riguarda il lavoro, dovrai fare in modo che ogni decisione sia fondamentale per i prossimi mesi. Non esitate ad aggiungere alla vostra lista di propositi per questo 2023 quelle piccole azioni che avevate in sospeso, durante tutto l’anno ne uscirete molto rafforzati.