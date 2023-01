Chi è Luca Abete? Età, fidanzata e biografia, vita privata e Striscia la Notizia

Gianluca (Luca) Abete, nato il 2 ottobre 1973 ad Avellino, è un inviato di Striscia la notizia.

Luca Abete, 49 anni, ha mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, ma in occasione di San Valentino ha postato su Instagram una foto in cui lui e la sua compagna saltellano esuberanti sulla spiaggia.

Biografia

Abete ha iniziato la sua carriera come clown e animatore, debuttando a Striscia la notizia l’8 gennaio 2005, assumendo il ruolo di conduttore del tg satirico della Campania.

Impegnato attivamente sul campo sette giorni su sette, nel 2010 ha condotto sei puntate di Striscia la Domenica al fianco di Giampaolo Fabrizio, imitatore di Bruno Vespa.

Tra i tratti caratteristici dell’abbigliamento, una giacca di velluto verde, una camicia verde scuro, pantaloni marroni e l’immancabile pigna in pegno.

È stato un pioniere nell’impegno di portare l’attenzione sullo scandalo della Terra dei Fuochi, essendo il primo a parlarne sulla televisione nazionale attraverso Striscia la notizia.

Nel 2014 ha creato la campagna sociale motivazionale #NonTiStopNessuno. Da allora, si è impegnato con studenti universitari e delle scuole superiori per trasmettere un messaggio di incoraggiamento positivo, ottenendo il riconoscimento di Papa Francesco, che lo ha invitato in Vaticano per incontrare 7.000 ragazzi italiani, e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha consegnato al progetto la medaglia presidenziale.