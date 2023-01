Chi è Antonino Spinalbese? Età, fidanzata, come sta, ex di Belen

Nell’ultimo anno la vita di Antonino Spinalbese ha subito un drastico cambiamento a causa della sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì. Questo dopo la passata relazione con Belen Rodriguez, con cui ha avuto una figlia, Luna Marì, e le voci di una possibile relazione con Ilary Blasi, dopo Francesco Totti. Che sia per scelta o meno, la vita di Antonino è finita sotto i riflettori della televisione e delle cronache rosa.

Antonino è un concorrente molto discusso del Gf Vip, e questa è una panoramica della sua vita, dalla sua età al suo background familiare, fino all’amore per la figlia Luna Marì.

Antonino e Belu, che sono stati insieme per un anno fino all’inizio del 2022, hanno dato il benvenuto alla loro bambina Luna in agosto. Antonino Spinalbese era profondamente innamorato di Belen e ha dichiarato che è stata la decisione migliore della sua vita. Si è innamorato immediatamente della modella argentina, come un colpo di fulmine. Sapeva di dover stare con lei quando, dopo pochi giorni a Ibiza, non riusciva a starle lontano. Era così travolto dall’amore che si è distratto, lasciando la macchina aperta con le luci accese. Quando disse alla sorella maggiore che si era innamorato, lei pensò che stesse scherzando.

Recentemente sono circolate voci su una relazione tra Antonino Spinalbese e la conduttrice Ilary Blasi, dopo la separazione di quest’ultima dal marito Francesco Totti. Purtroppo queste voci sono state smentite e la storia è stata smentita.

Antonino Spinalbese ha lavorato in passato come parrucchiere, ma ora è un fotografo.

A 26 anni, Antonino ha accumulato oltre 400 mila follower su Instagram ed è un ex parrucchiere che ha deciso di fare il salto nella fotografia. La relazione con Belen è stata una forza trainante per intraprendere questo percorso professionale, che ha portato ai suoi scatti più belli. Nonostante l’esperienza professionale nel prestigioso salone di Aldo Coppola, Antonino desiderava qualcosa di diverso per esprimere la sua passione e così ha deciso di dedicarsi alla fotografia. Nonostante gli avvertimenti degli amici, Antonino era determinato a compiere questo cambiamento.

La morte del padre

La scomparsa del padre e l’amore per la famiglia segnano la vita del giovane e non lo spaventano di fronte alla prospettiva di diventare padre. Riflette: “Sono già stato una figura paterna per le mie due sorelle. Ho attraversato momenti difficili nella vita, ma ne ho tratto gli aspetti positivi e sono cresciuto come persona. Quando ho perso mio padre, ho sviluppato e acquisito saggezza da questa esperienza”.

Di recente ha scoperto di avere un grave disturbo autoimmune grazie a un episodio di dolore intenso mentre teneva in braccio la sua bambina. Ha ricordato: “Dopo un giorno in cui ho tenuto in braccio la mia piccola Luna, ho iniziato ad avvertire un forte dolore nella parte superiore dell’addome. Questo dolore si è intensificato nel corso di quattro giorni. Sono stato ricoverato in ospedale e la diagnosi è stata confermata. Forse dovrò convivere con questa condizione per il resto della mia vita. Trascorsi molto tempo in ospedale, rimuginando su questa notizia e spesso riflettendo sul perché dovesse accadere proprio ora. Mi confortava l’idea che nei film, dopo aver toccato il fondo, di solito segue la redenzione, il che mi dava un po’ di conforto, anche se non mi dava un sollievo immediato”.

Antonino Spinalbese si collegherà questa sera con il GF VIP dalla sua stanza d’ospedale. Si prevede che tornerà presto nella Casa di Cinecittà, come riferito da Federica Panicucci.

Antonino Spinalbese è ancora ricoverato all’ospedale Padeia di Roma. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà nell’ultimo giorno del 2022 per accertamenti medici. Durante la puntata andata in onda lunedì 2 gennaio, si è collegato in diretta con lo studio e i coinquilini: “Sto bene e tornerò presto”, ha detto dalla stanza d’ospedale. Si collegherà nuovamente con Alfonso Signorini e gli inquilini della Casa durante la puntata bis di stasera. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha rassicurato i telespettatori che Antonino Sinalbese tornerà presto nella Casa, ma non stasera.

Antonino Spinalbese tornerà presto in gioco, ma non è ancora il giorno tanto atteso dai vip del GF e dai fan dell’hair stylist. Prima della sua temporanea uscita di scena, aveva informato i suoi inquilini di essersi sottoposto a degli esami del sangue a causa di alcuni malesseri. I motivi del ricovero non sono stati resi noti, ma è noto che lo Spinalbese soffre di una malattia autoimmune del pancreas che lo costringe a continui controlli. Lunedì 3 gennaio ha dichiarato di sentirsi meglio; tuttavia, a giudicare dalle anticipazioni della puntata, non è ancora pronto a rientrare in gioco.

La puntata di stasera vedrà il ritorno di Antonino e altre sorprese inaspettate.

Federica Panicucci ha svelato durante Mattino Cinque alcuni spoiler sulla puntata di stasera del GF VIP. L’hair stylist, ex compagno di Belen Rodriguez, non apparirà oggi nel programma, ma si collegherà con la trasmissione, come è avvenuto nella scorsa puntata. Secondo il conduttore televisivo, “Antonino si collegherà con il programma, sta molto meglio e tornerà presto nella casa del Grande Fratello Vip”.

Il Grande Fratello Vip ha riservato due sorprese speciali a Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. I dettagli della puntata di stasera non sono ancora stati resi noti, compresi i risultati del televoto. I nominati di questa settimana sono Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei.